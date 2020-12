El Girona rebrà el Lugo a Montilivi en la segona ronda de la Copa del Rei

El Girona s'enfrontarà al Lugo a Montilivi en la segona ronda de la Copa del Rei. Així ho ha deparat el sorteig que s'ha fet aquest migdia a Las Rozas. La bola de l'equip gironí ha sigut la penúltima que ha sortit, per determinar la darrera eliminatòria d'aquesta segona fase. Aquesta temporada el Girona va perdre a Lugo en partit de Lliga per 3-0. Amb tot, jugant a casa, no es pot dir que el sorteig hagi anat malament per als de Francisco, que el dilluns 4 de gener rebran el Sabadell en partit de Lliga i que, per tant, hauran de disputar el de Copa, probablement el dijous 7.





Per altra banda l', que encara té pendent el partit de la primera ronda contra el Poblense , previst pel dia 27, després que l'equip balear detectés un cas de covid, tindrà el premi de jugar a casa contra un Primera, l', si és capaç de passar ronda. Això sí, el partit s'hauria de disputar sense públic per les restriccions sanitàries que marca la lluita contra la pandèmia.L'Espanyol jugarà a Burgos, i el Sabadell, al camp de la Peña Deportiva balear. El Cornellà, per la seva banda, rebrà l'Atlètic de Madrid. El Mutilvera-Betis, el Ieclà-València i el Linares-Sevilla són alguns dels altres partits destacats del sorteig, en aquest cas, enfront Primeres amb modestos de Segona B.