El Girona necessita 8 milions d'euros per quadrar un pressupost de 23,8 milions

El gol de Pere Milla (Elx) en l'afegit de la final del play-off va suposar un disgust majúscul per a l'afició del Girona. La garrotada però, també va ser molt forta per a la salut econòmica del club, que s'ho havia jugat tot a la carta de l'ascens. Continuar a Segona A ha suposat deixar d'ingressar una gran quantitat de diners, sobretot per drets de televisió i, amb la pandèmia pel mig, haver de fer mans i mànigues per quadrar el pressuspost. En aquest sentit, ahir el Girona va celebrar la Junta General Ordinària en què va aprovar els comptes de la temporada anterior i donar el vistiplau als del curs present. El club va anunciar que el pressupost de despesa per a l'exercici 2020-21 és de 23,8 milions d'euros, amb una previsió inicial d'un resultat negatiu de la vora de 8 milions d'euros. És a dir, la davallada d'ingressos respecte al curs passat, provocada per la pandèmia i per no haver pujat, fan que el Girona necessiti 8 milions per quadrar el pressupost aprovat ahir en junta general. El club, doncs, haurà de mirar de trobar-los, o rebaixar-los, mitjançant acords publicitaris, vendes de jugadors o ampliació de capital.

La davallada dels ingressos sobretot arran de la desaparició de l'ajuda pel descens (10,4 milions) i l'absència de públic a l'estadi, que ha fet que només s'hagi cobrat la meitat de l'abonament, fa que el Girona tingui previst ingressar enguany uns 11,3 milions, xifra sensiblement inferior a la del curs passat (25,8).

Per adequar les despeses al nou escenari d'ingressos, el club va detallar que ha engegat una estratègia de retallades sense renunciar a mantenir aspectes com la potenciació del planter, la residència per a joves futbolistes de Les Hortes i les instal·lacions d'entrenament de La Vinya, estructures més pròpies d'un club de Primera que no pas de Segona A. Un dels efectes més visibles del pla és la retallada salarial. El curs passat, les despeses van pujar a 35,9 milions. L'equilibri pressupostari es va poder mantenir gràcies als traspassos de jugadors com Borja García (Osca), Lozano (Cadis) i Bounou (Sevilla). Enguany s'ha vist obligat a ajustar el capítol de despeses, que ha disminuït en 12,1 milions, fins als 23,8 milions.

Els números aprovats ahir lliguen amb els que es van fer públics fa unes setmanes del límit salarial destinat a la plantilla. El Girona ha passat de ser la temporada passada l'equip més poderós, amb 29 milions d'euros de límit, al segon més petit de tots, amb 4'3. Tot i això la Lliga permet el Girona, i a uns quants clubs més, ampliar un límit, que, en el cas dels de Montilivi, es mou en una forquilla de 10 i 16 milions.