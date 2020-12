El Lugo és el següent obstacle a la Copa

El Girona no va tenir problemes per desempellegar-se dijous de la Gimnástica Segoviana (0-2) i aconseguir el bitllet per la segona ronda de la Copa del Rei. Una competició, el torneig del KO, que sovint -per exemple l'any del descens- ha estat una nosa que ha provocat més maldecaps que pas beneficis al conjunt gironí, però que enguany pot tenir més servei. Estranyament el Girona guanyarà el títol però sí que mentre va avançant ronda, Francisco té l'oportunitat de repartir minuts, veure en acció alguns joves i també trobar-se alegries esperades com l'alliberament de Nahuel Bustos. A Segòvia, el davanter argentí va desangoixar-se amb els dos primers gols amb la samarreta blanc-i-vermella. El camí dels gironins a la Copa continuarà la setmana dels Reis amb la visita del Lugo a Montilivi. El sorteig fet ahir a la seu de la Federació va emparellar el Girona amb el conjunt gallec amb l'avantatge que l'eliminatòria, a partit únic, es jugarà a l'estadi. Sense horari oficial encara, el més probable és que el partit es disputi el dijous dia 7 perquè el Girona juga el dilluns 4 el derbi de Lliga contra el Sabadell. Ahir al vespre la Lliga feia oficials els horaris de la jornada 21 de Segona, la que tanca la primera volta, i va programar el Ponferradina-Girona pel dilluns11 (19.00).

L'atzar va fer que el Girona fos la penúltima bola de tots els bombos de sortir. A mesura que anaven sortint els equips de Segona B i s'anaven emparellant amb els de Primera i Segona A, va quedar clar que el Girona no s'enfrontaria a cap equip de categoria inferior. Al final, va tocar el Lugo, un rival complicat esportivament però amb l'avantatge de no haver de travessar la península per desplaçar-se fins a terres gallegues. Un factor important per a un equip molt carregat de partits i que ha acumulat un piló d'entrebancs fins ara i que, passades les vacances, podrà estar tranquil amb els dos partits contra Sabadell (dia 4) i Lugo (previsiblement dia 7) a Montilivi.

El Lugo no és l'Espanyol ni el Mallorca però enguany és l'equip que més ha sotmès el Girona a la Lliga. Els gallecs van superar els gironins a la competició regular per un clar 3-0 a l'Anxo Carro en un partit marcat per l'expulsió d'Antonio Luna al minut 44 amb 0-0 al marcador. El conjunt gallec va rellevar el tècnic que el va salvar del descens el curs passat, Juanfran García, per Mehdi Nafti a la cinquena jornada. Amb l'arribada del tunisià, el Lugo va enfilar-se cap a les posicions capdavanteres convertint-se en una de les revelacions d'aquest primer tram de curs. Intensitat, estratègia i seguretat defensiva són algunes de les armes que potencia Nafti. A dalt, l'ofici de Manu Barreiro i l'exgironí Cristian Herrera, juntament amb la fam de joves com Hugo Rama o José Ángel Carrillo aporten el gol. L'alt-empordanès Gerard Valentín és una altra de les armes dels gallecs. El Girona-Lugo és inèdit a la Copa del Rei. En Lliga, els aficionats gironins encara tenen el record del dramàtic 1-1 del curs 14-15 que va frustrar l'ascens directe amb el tristament famós gol de Pablo Caballero en l'afegit que donava el bitllet a Primera a l'lSporting.