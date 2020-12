Francisco: «És important mantenir la bona dinàmica per acabar bé l'any»

Últim partit

Com tothom, volem acabar bé l'any. És un partit molt important. La dinàmica de resultats de l'equip és bona i hem d'acabar-lo així. Ho hem posat tot de la nostra part i estem conscienciats que demà ens toca partit dur i complicat que també vol els tres punts. Ens exigirem moltíssim, sent l'equip competitiu que hem de ser i aconseguir 3 punts tancar bé l'any. Això és primordial.

Mercat d'hivern

Esperarem a partir de demà. Parlarem amb la direcció esportiva però de moment confio plenament amb els jugadors que tenim i que vénen a Tenerife. Si hi ha alguna oportunitat d'incorporar algú serà més endavant i per tant no m'hi fixo. L'important és que tenim gent recuperada com Aday o Valery, que pràcticament al gener ja estarà per competir amb nosaltres. Si ha de venir algú vindrà, però ara estem molt centrats en el Tenerife.



Convocatòria

Aquest matí, José Suárez ha caigut malament a l'entrenament i s'ha fet mal al muscle. Demà li faran una ressonància. Tots disponibles i amb minuts de la copa ens ajuda que estiguem tots preparats. Tothom amb moltes ganes d'acabar l'any amb victòria, però conscients que juguem contra un rival perillós.



Viatge

Viatgem aquesta tarda i tindrem temps d'aclimatar-nos. Es diu que qui juga a l'illa té resultat advers. Al final juguem contra rival que no està al seu millor moment però que ve de guanyar a la Copa i això potser el pot ajudar. Té molt bons jugadors, de nivell molt alt. És una plantilla molt ben confeccionada. Estem preparats pel partit i conscienciat la gent del que ens juguem. A partir de dimecres podrem gaudir de la família, però ara toca seguir lluitant i encarar el partit com si fos l'últim de la temporada i sent molt competitius, que no ho vam ser durant els primers 20 minuts contra el Rayo i demà no pot tornar a repetir-se.

Rayo

Ni sabia que jugava aquesta tarda. Cal centrar-se nosaltres i prou. El que faci la resta, si ens beneficia bé i sinó, continuarem treballant. L'important és guanyar nosaltres demà. Si ho fem, acabarem bé. La dinàmica és bona amb cinc porteries a zero i cal continuar consolidant-ho.

Tenerife

Tenen jugadors amb molta experiència a la categoria, dinàmics i molt bons en transició. Potser la baixa d'Aitor Sanz el pot trastocar una mica però té jugadors que poden jugar allà mateix. Equip molt equilibrat a la categoria i experiència com Carlos Ruiz i Alberto Jiménez, però també gent jove. Caldrà intentar controlar el potencial ofensiu. Mirar de ser una mica més creatius i tenir més arribada com vam fer a Albacete.

Vacances

És obligatori gaudir dels nostres. Jo també fa tres mesos que no veig la família, perquè no he pogut sortir de Catalunya per la pandèmia. Abans tenim una cosa per fer. Els jugadors tindran 6 o 7 dies de vacances. Tornem el 30 al matí. Ara bé, no vull que això sobrevoli pel cap dels jugadors durant el viatge. Que tothom estigui centrat i després del partit ens puguem felicitar, abraçar-nos i desitjar-nos bones festes. Tot, però, després del partit. Abans haurem de patir com a equip i aquesta mentalitat haurà de ser-hi fins demà quan acabi el partit.