Números que cotitzen a l'alça

Per fi, la calma. La tranquil·litat, allò tan necessari per treballar sense distraccions, ni amb cap pes a l'esquena. Li ha costat arribar fins aquí, al Girona, copejat sense aturador durant massa setmanes. Malmès per una sort que semblava haver-se'n desentès. Lesions, sancions i tota mena de contratemps afectaven el dia a dia i no hi havia manera de dibuixar un rumb el línia recta, sense revolts pronunciats. Ha sigut recuperar efectius, un d'ells Cristhian Stuani, que Francisco Rodríguez sembla haver tocat la tecla. L'equip ha anat de menys a més, s'ha entonat amb el pas de les jornades i els resultats han arribat. Sense actuacions memorables ni futbol per a l'hemeroteca; el cas els que els punts s'han anat col·leccionant i això és el que, al capvadall, més compta per ordenar la classificació. Viu el millor moment de la temporada el Girona, que té l'oportunitat de tancar el 2020 amb 31 punts al sarró. Una xifra que pocs s'imaginaven a finals de novembre, quan es perdia al camp de l'Alcorcón i s'encenien algunes alarmes. Té al seu abast acomiadar l'any amb la mateixa puntuació que va finiquitar el 2019. Però en aquest cas, amb una plantilla molt menys cara i no pas dissenyada per passejar-se per la categoria. I també, amb menys partits a les cames. El que li donaria encara més mèrit a tot plegat.

Primer, cop d'ull al present. Són 18 partits i 28 punts a la butxaca. Fins a vuit victòries, quatre empats i sis desfetes. El però, potser, els gols a favor. Només 15, una de les xifres més baixes del campionat. Màxima rendibilitat, perquè tot i això els gironins es troben a les portes del play-off. S'hi colaran si demà guanyen i no ho fa avui el Rayo Vallecano, que rep el Las Palmas a partir d'un quart de set de la tarda. Tornar de Tenerife amb una victòria a la maleta significarà acomiadar el 2020 amb 31 punts. La mateixa xifra amb la qual es tancava el 2019, tot i que llavors l'equip blanc-i-vermell havia disputat més jornades. Ja amb Pep Lluís Martí a la banqueta, l'aterratge al Nadal no va ser ni de bon tros per llançar coets. S'entrava al desembre també amb 28 punts de 54 possibles, com ara. Però la ratxa dels últims partits no va ser massa bona. Els 31 punts abans de les vacances van ser sobre 63 possibles i no de 57, com seria en aquesta ocasió. Per què? Per dues derrotes consecutives que van instal·lar alguns interrogants a Montilivi. Es va perdre, amb permís del parèntesi de la Copa (0-2 a Linares contra un Tercera) sense discussió al camp d'un Numància (2-0) que acabaria perdent la categoria mesos més tard i clarament a casa amb el Mirandés (0-3), el dia que Samu Sáiz es lesionaria i en tindria per algunes setmanes de baixa. Per tant, Francisco i companyia tenen al seu abast fer encara més bo el desenllaç del 2020 si es compara amb un any abans.

Girona i Tenerife són com dos pols oposats. Moment dolç pels de Montilivi, per un present fosc, el dels canaris. L'arribada de Luis Miguel Ramis, relleu del destituït Fran Fernández, no s'ha convertit en el revulsiu esperat i els números no acompanyen. La ratxa és dolenta, parlant clar. Només una victòria en els últims set partits. Per fer-ho més fàcil d'entendre: són quatre punts dels últims 21. Tret del 0-2 a Albacete, davant el cuer, els últims marcadors són per oblidar. Un únic empat, fins a cinc victòries i només cinc gols a favor en l'últim mes. Això fa que la caiguda lliure sigui inevitable. La d'un Tenerife que va encetar la temporada guanyant el Màlaga, però que no ha fet altra cosa que desinflar-se. De moment, són 17 punts. Insuficient per escapar de les places de descens.

El 2019 l'acabava el Girona a Montilivi i ho feia de la pitjor manera possible, amb un dolorós 0-3 contra el Mirandés. Ara toca baixar-li la persiana al 2020 a fora, on curiosament millor se'n surt l'equip que ara entrena Francisco. Com a visitant, l'equip guanya més partits (4) dels que ha perdut (3), a banda d'un parell d'empats, i ha arribat a sumar la meitat dels punts que té: 14. El bagatge és calcat a l'estadi. Com a local, les mateixes xifres. També ha guanyat 4 partits i n'ha perdut 3. Igualades, també dues. El Tenerife, a més, és molt irregular a l'Heliodoro Rodríguez López, on hi ha guanyat només una tercera part dels partits que hi ha disputat.