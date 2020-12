«Olunga, bota d'or» al Japó

Michael Olunga sempre serà recordat a Montilivi pel hat-trick contra el Las Palmas. Aquell passat 13 de gener del 2018, el davanter kenià va eclipsar els gols de Cristhian Stuani, Borja García i Portu mentre l'estadi li cantava Olunga, bota d'or! en «el dia més feliç de la meva carrera» segons reconeixia sincer al final del partit. La seva alegria, però, va ser efímera a terres gironines. De fet, si no fos per aquells tres gols, hi hauria passat sense pena ni glòria. Va ser l'únic cop que va veure porteria en els 431 minuts que va jugar vestint la samarreta blanc-i-vermella.

Sense lloc a l'equip, Olunga va acabar la cessió al Girona i se'n va tornar cap a la Xina on el seu club, el Guizhou Zhicheng, el traspassaria al Kashiwa Reysol de la primera divisió japonesa per uns 2 milions d'euros. Malgrat debutar amb derrota al Japó i no poder evitar el descens del seu nou equip a la segona divisió d'aquell país, aquella mateixa temporada, el kenià va trobar el lloc ideal per reivindicar-se i afinar el seu olfacte goleajdor. En conseqüència, van començar a ploure gols. El curs 2018-19, per exemple, va poder retornar el Kashiwa Reysol a la primera divisió un any després del descens en protagonitzar una última jornada amb vuit gols i aconseguir-ne un màxim de 27.

Allò no va ser tot. I és que la següent temporada (2019-20), que ha acabat fa poc, l'acabaria com a màxim golejador de la primera divisió japonesa. Olunga ha superat el seu sostre personal amb un total del 28 gols sobre la botzina-29 si es té en compte la Copa de la lliga japonesa. Per darrere el davanter hi ha els brasilers Everaldo i Leandro Pereira amb 18 i 15 gols, respectivament. Unes xifres de rècord, que s'apropen als registres de Stuani amb el Girona.

Tot i convertir-se en el pitxitxi del Japó, la gesta d'Olunga contrasta amb la situació del seu equip a la lliga. El Kashiwa Reysol ha acabat la temporada a la setena posició de la classificació amb 52 punts, 15 victòries, 7 empats i 12 derrotes. L'equip d'Olunga ha marcat 60 gols i n'ha encaixat46, la qual cosa es tradueix amb què el davanter kenià ha carregat el pes golejador sent l'autor del 46,6 per cent de les dianes. Fins i tot, va guanyar el Vissel Kobe d'Andrés Iniesta, que ha acabat catorzè, per 4-3. No va poder fer el mateix amb el campió Kawasaki Frontale, contra qui s'hi va enfrontar a l'última jornada i va intentar donar la campanada amb un gol matiner que a la segona part quedaria en un no res per la derrota 2-3 però que li serviria per superar-se a si mateix.

Amb 26 anys, Olunga s'hi sent còmode al Kashiwa Reysol. És per això, que tan el futbolista com el propi club s'han espavilat a tancar les negociacions per arribar a un acord per a la renovació del seu contracte. En aquest sentit, l'africà seguirà un any més al Japó amb l'objectiu de millorar els 28 gols d'aquesta temporada. «Sabia que seria un any dur, sobretot després d'haver marcat 27 gols la temporada passada. Tothom esperava molt de mi i he treballat molt dur per aconseguir-ho», explicava als mitjans japonesos.

«Olunga ha conquerit la lliga i la seva progressió és evident. La primera divisió japonesa no és gaire competitiva, tampoc cal enganyar-se, i crec que si té l'oportunitat de jugar en una lliga millor l'hauria d'aprofitar perquè pot rendir a qualsevol lloc. Si no li arriba, s'haurà de quedar al Kashiwa Reysol», afegia el seu compatriota Ronald Okoth. Mentrestant, el que és segur és que el davanter seguirà buscant gols al Japó l'any que ve per tornar a ser el candidat de la Bota d'Or. Al final l'afició del Girona no s'equivocava quan cantava Olunga, bota d'or!