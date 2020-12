El Girona naufraga a Tenerife (2-0)

El Girona ha tancat l'any de la pitjor manera possible. L'equip de Francisco ha perdut a Tenerife en un partit en què ha estat superat en tot pels locals i on pràcticament no ha xutat a porteria. El partit ha quedat pràcticament sentenciat a la primera mitja hora amb els gols de Bruno Wilson i Fran Sol.

Gens bé ha començat el partit per al Girona que ha vist com el Tenerife s'ha avançat de seguida amb un cop de Bruno Wilson, que ha rematat sol al segon pal, davant la passivitat defensiva dels gironins (m.7). El Tenerife cedia la pilota descaradament a un Girona que no sabia què fer-ne i fins a la mitja hora no ha xutat a porteria. Dani Hernández ha aturat la rematada de Bárcenas. En l'acció següent, el Girona ha pecat de poca intensitat i ha permès que Apeh centrés a l'àrea on Fran Sol ha fet el segon de cap (m.34).

A la represa, el Girona tampoc ha trobat la fluïdesa ofensiva per generar perill. Al contrari. El Tenerife s'ha trobat molt còmode i ha pogut fer el tercer en una clara rematada de Fran Sol que ha salvat Juan Carlos. A un quart d'hora pel final, Bustos ha estat expulsat per una agressió mútua amb Alberto Jiménez. No hi ha hagut temps ni esma per a res més. Només per a una rematada de cap d'Stuani que ha sortit alta.

Tenerife: Dani Hernández, Moore, Álex Muñoz, Bruno Wilson, Sipcic, Folch (m.53, Alberto Jiménez), Javi Alonso, Bermejo (m.83, Shashoua), Fran Sol (m.78, Carlos Ruiz), Manu Apeh (m.46, Joselu; m.83, Vada) i Nono.

Girona: Juan Carlos, Couto (m.64, Bustos), Franquesa, Bernardo, Bueno, Cristóforo (m.64, Kebé), Monchu, Bárcenas (m.77, Pablo Moreno), Stuani, Samu Sáiz (m.59, Aday) i Sylla.

Gols: 1-0, m.7, Bruno Wilson; 2-0, m.34, Fran Sol.

Àrbitre: López Toca. Ha amonestat Nono i Bruno Wilson (Tenerife) i Pablo Moreno i Samu Sáiz (Girona). Ha expulsat Alberto Jiménez del Tenerife i Bustos del Girona (m.75)

Estadi: Heliodoro Rodríguez López. Sense públic