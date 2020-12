El Girona-Lugo de Copa es jugarà el dijous 7 de gener a les 21h a Montilivi

La RFEF ha anunciat avui els horaris dels partits de la segona ronda de la Copa del Rei. El Girona-Lugo ha quedat programat, com era d'esperar, pel dijous 7 de gener a les 21h a Montilivi. De moment no s'ha anunciat si es podrà seguir per televisió. El Girona haurà rebut el dilluns 4 (18.30) el Sabadell en partit de lliga, el primer de 2021, i tot seguit tindrà l'últim de la primera volta a Ponferrada també en dilluns, el dia 11.



Per la seva banda l'Olot rebrà l'Osasuna, de Primera, al Municipal, el dia de Reis al vespre (19h) en cas que sigui capaç d'eliminar el Poblense en el partit ajornat de la primera ronda, que a hores d'ara encara no té data definitiva (la Federació vol que sigui diumenge 27 i els clubs proposen el dia 30).





?? Guarda en tu agenda ?? estas fechas ?? y los horarios ? de los 28 encuentros de la segunda eliminatoria.#LaCopaMola?? pic.twitter.com/bAGFTMX1ic — RFEF (@rfef) December 21, 2020