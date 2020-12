Una última alegria per confirmar el pas endavant

Després d'una primera part de temporada frenètica amb quasi dos partits per setmana, gairebé tots els equips ja estan de vacances. No és pas el cas, però del Girona, que aquest vespre tanca el 2020 al camp del Tenerife. És per això que Francisco Rodríguez no vol sentir a parlar de vacances, de Nadal ni de res que ni sigui el partit d'avui a l'Heliodoro, on el Girona té l'oportunitat de cloure l'any amb bones sensacions si aconsegueix un resultat positiu. No serà fàcil. Gens. Els gironins encadenen cinc jornades sense conèixer la derrota amb tres victòries (Mirandés, Albacete i UD Logronyès) i un empat (Rayo) als quals s'hi va afegir dijous la solvent classificació per a la segona ronda de la Copa del Rei a Segòvia (0-2). Perllongar una mica més aquesta ratxa de resultats és l'objectiu d'un Francisco que vol tornar a veure avui el Girona «humil, sacrificat i competitiu» d'aquests últims partits. El que de cap manera no permetrà el tècnic és que es repeteixin els primers 20 minuts de l'últim matx de Lliga contra el Rayo a Montilivi on els madrilenys van ballar els gironins i encara ni ningú s'explica com és que no van marcar cap gol. Juanpe, Valery i Luna continuen a una infermeria on ahir s'hi va afegir el porter asturià José Aurelio Suárez, que es va lesionar a l'espatlla i està pendent del resultat d'una ressonància magnètica que se li ha de fer avui.

El 2020 no passarà a la història com un gran any. Ni de bon tros s'hi acostarà. Ningú s'ha escapat dels efectes d'una pandèmia que ho ha canviat tot i que continua trasbalsant en tots els àmbits. És per això que després d'uns primers mesos de temporada 20-21 d'allò mé atapeïts de partits i farcits d'entrebancs de tota mena, el Girona té l'oportunitat avui de cloure l'any de la millor manera. Un resultat positiu a Tenerife permetria als gironins acabar amb bones sensacions. Només això, perquè la victòria del Rayo d'ahir fa impossible tancar entrar al play-off. Per contra, un resultat negatiu faria que l'equip tanqués el 2020 amb un mal regust de boca després d'haver redreçat el complicat començament de temporada fins a situar-se a les portes de les posicions de play-off d'ascens.

No serà fàcil ni els gironins ho esperen. Per allargar el bon moment de resultats, l'equip ha de recuperar la solidaritat, el sacrifici i la pressió que l'han dut a ser un bon bloc durant uns quants partits i que, contra el Rayo, van desaparèixer. L'equip està escarmentat i l'empat contra els madrilenys, que Francisco va donar per bo, hauria de servir de lliçó avui a Tenerife per no tornar a xocar amb la mateixa pedra.

Malgrat que van jugar els 90 minuts dijous a Segòvia, Calavera i Bueno haurien de repetir avui a l'onze titular a Tenerife, en una línia defensiva que completarien Bernardo Espinosa i Enric Franquesa. Un dels dubtes que té Francisco és si continuar jugant amb dos davanters o bé reforçar el mig del camp amb l'entrada de Cristóforo. D'ençà del retorn de Cristhian Stuani, el Girona ha jugat amb dos atacants purs (4-4-2), l'uruguayà i Sylla, la qual cosa ha donat més punch a dalt però també ha fet que a la sala de màquines Gumbau i Monchu hagin anat de corcoll tot sovint. Amb Aday Benítez recuperat, Francisco té una variant més per a les bandes on Samu Sáiz i Bárcenas també acaparen tot el protagonisme.

Un dels motius del bon moment del Girona és la seguretat defensiva. L'equip encadena quatre jornades consecutives, més el partit de Copa contra la Segoviana, sense rebre cap gol. Un mèrit fruit de tot l'equip però que bona part rau en un Juan Carlos que passa pel millor moment des que va arribar.

A davant hi haurà un Tenerife que ocupa posicions de descens però que ve de recuperar sensacions dijous a la Copa amb una victòria contra el Sestao a la pròrroga. El nou entrenador, el tarragoní Lluís Miquel Ramis té baixes importants per al partit d'avui com les d'Aitor Sanz i Pomares, sancionats, a més a més de les de Zarfino, Jacobo i Lasso, lesionats. Per la seva banda, Bruno Wilson encara no està al cent per cent malgrat que està disponible pel partit. El desequilibri de Nono i Suso Santana per les bandes pot ser una de les armes d'un equip que té en Fran Sol el referent. Els joves Jorge Padilla, Dylan i Félix Alonso no s'han de perdre de vista.