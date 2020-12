Una aplicació oficial per acostar el Girona als socis i abonats

Enmig d'un procés de transformació digital de cap a peus, el Girona llançava ahir la seva aplicació oficial per connectar de la millor manera possible els socis, abonats i aficionats amb el club de Montilivi. Una iniciativa que neix amb l'objectiu no només de simplificar tota mena de transaccions i operacions, sinó també per potenciar la proximitat amb l'entorn amb múltiples esdeveniments i concursos, i facilitar un servei més eficient als seus usuaris.

De funcions n'hi ha a cabassos. Notícies i entrevistes a l'instant, tota mena d'infogracies dels jugadors i partits, estadístiques, un moneder digital o els carnets de soci i abonat de manera digital. Entre moltes altres. «Volem oferir la millor experiència als nostres socis per acostar-los al club, a l'equip i als seus jugadors», explica Gustavo González, director de Transformació Digital de Negoci de l'entitat de Montilivi. L'aplicació és un pas més en el «procés de millora contínua» que vol ser «participatiu i transparent» sempre al «costat» dels seguidors blanc-i-vermells per així «construir una experiència digital davant la qual la nostra afició se'n senti orgullosa». Un dels objectius, sempre aprofitant la tecnologia, és el de «servir millor als nostres socis, fer que la seva experiència sigui cada vegada més satisfactòria, agradable i convenient».

Amb l'app no només l'usuari pot estar connectat a l'instant amb el Girona i rebre notificacions de tot allò que passi, o tenir a l'abast una base de dades completa i extensa dels jugadors del primer equip, femení, i també base. Una de les principals novetats és la presència d'un abonament digital. O el que és el mateix, una clau per entrar a Montilivi des del mateix mòbil. Sempre hi haurà la possibilitat de seguir gaudint del carnet físic, com fins ara i per aquells que ho demanin, però amb l'aplicació es podrà accedir a l'estadi. Això, sempre i quan les autoritats sanitàries ho permetin. Socis i abonats també podran cedir el seu abonament de manera digital i en molt pocs segons. Com alliberar o recuperar un seient. A tot això se li sumarà un històric d'assistència als partits de cada temporada. Mentrestant, i si en un primer moment hi ha aforament reduït, s'accedirà a Montilivi amb una entrada específica, reubicant els abonats a les localitats disponibles.