«M'emprenya com ens han fet els gols»

No va ser el comiat d'any desitjat el que va veure ahir a la gespa de l'Heliodoro, però tampoc va voler fer gaire sang de la derrota de l'equip ahir a Tenerife. Francisco Rodríguez va reconèixer que el Tenerife ahir havia estat «millor» que el Girona alhora que, això sí, admetia anar-se'n «emprenyat» sobretot «per la manera com hem encaixat els gols». «Hem sortit bé els primers minuts i hem fet algunes centrades que s'han passejat per la seva àrea, però el primer gol ens ha fet molt de mal», deia. El tècnic explicava que havia mancat contundència, o més aviat eficiència, defensiva en les accions dels gols. «L'equip ha estat competitiu però no ha respost a l'àrea com tocava, sobretot a la primera part defensivament. És estrany de veure en nosaltres que rematin sols al segon pal. Me'n vaig emprenyat per això». L'andalús va negar que la proximitat de les vacances de Nadal hagués influït en la imatge de l'equip. « Estàvem molt endollats, però les coses no han sortit. No és excusa».

Pel que fa a l'expulsió de Nahuel Bustos, Francisco va reconèixer que l'argentí s'havia «equivocat completament. «El jugador del Tenerife (Alberto Jiménez) ha fet el que havia de fer, que era provocar-lo, agafant-lo del coll. Ell no ha de respondre així i li ho farem veure perquè perjudica l'equip. Havia sortit amb moltes ganes d'ajudar».

Amb la derrota, el Girona tanca el 2020 amb els mateixos 21 punts que tenia abans de viatjar a Santa Cruz de Tenerife i s'allunya una mica de les posicions del play-off, que ja són a tres punts. «Tenim jugadors com Stuani, Aday Benítez, Sylla, Monchu i l'equip amb aquests jugadors ha tenir més coses. Hem estat molts mesos sense molts jugadors. Trobo que 28 punts no són gaires però sí prous per allunyar-nos de baix i encarar la segona volta amb optmisme i ganes de millorar per continuar sumant. No me'n vaig insatisfet pels 28 punts que tenim», sentenciava l'entrenador del Girona.

