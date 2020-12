Acomiadar malament l'any és un malson convertit en costum

El Girona va tancar l'any dilluns amb una derrota a l'Heliodoro Rodríguez López contra el Tenerife (2-0). La desfeta confirma que el conjunt gironí té un problema els últims anys abans d'anar-se'n de vacances per Nadal. Tant és així que en aquesta darrera dècada el Girona només ha aconseguit cloure l'any amb una victòria dues vegades. Tots dos cops van ser amb el Nàstic de Tarragona de rival; primer l'any de l'ascens (16-17) per 4-2 i abans el curs 11-12 per 3-2. La resta de resultats en l'últim partit de l'any han estat derrotes (5) i empats (4).

La dinàmica és d'allò més negativa els darrers anys. Sense anar més lluny, el curs passat l'equip va caure golejat pel Mirandés a Montilivi (0-3) en un partit per oblidar dels de Pep Lluís Martí. Durant l'etapa a Primera Divisió, els gironins van acabar l'any amb un empat contra el Getafe a Montilivi (1-1) la 18-19, mentre que a la 17-18 van caure etrepitosament al camp de l'Eibar per un clar 4-1. Per trobar la primera victòria en l'últim partit de l'any cal remuntar-se a la temporada de l'ascens (16-17). Llavors, el Girona de Pablo Machín va superar el Nàstic en el derbi per un clar 4-2 a Montilivi.

Els empats del curs anterior (15-16 i 14-15) van tenir sensacions molt diferents. Un gol de Kiko Olivas en l'afegit va salvar un punt agònic pel Girona a Palma en l'últim partit del 2015. Per contra, un any abans, els gironins s'havien deixat igualar, també en l'afegit, per l'Alabès a Montilivi (2-2) després que Sandaza marqués el 2-1 al minut 90. També es va resoldre a l'afegit, i va sortir cara, el derbi contra el Barça B (12-13) i que va acabar amb un espectacular 4-4. La 13-14, Javi López es va estrenar amb derrota a Palma (2-0). Un any enrere (11-12), Agné respirava amb el 3-2 contra el Nàstic mentre que la 10-11, el Xerez amargava les vacances amb un 3-1 a Chapín.