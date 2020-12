Dos partits de sanció a Bustos per la seva expulsió a Tenerife

Segòvia semblava un punt d'inflexió. Dos gols són dos gols, encara que es facin al camp d'un Tercera i en la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Els va celebrar amb ràbia Nahuel Bustos. Assenyalat amb el dit per ser, fins fa quatre dies, l'únic davanter del Girona que no havia vist porteria i per no haver complert encara amb les expectatives que havia generat el seu fitxatge, es va treure un pes de sobre amb un doblet que va encarrilar l'accés a la següent ronda. Però a l'hora de la veritat, l'alegria li ha durat ben poc. A ell i a tots els que confiaven que a partir d'aquell moment les coses li anirien millor a un jugador que va perdre part del crèdit que s'havia acabat de guanyar en només set minuts. Els que va durar al damunt de la gespa de l'Heliodoro Rodríguez López. Va saltar al camp per ajudar a aixecar un 2-0 en contra i va acabar veient la targeta vermella. Bustos va caure al parany d'Alberto Jiménez, que el va provocar. L'argentí va perdre els papers, va agredir el jugador del Tenerife i va marxar als vestidors abans d'hora. Dos dies després es pronunciava el Comitè de Competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), que ha acabat sancionant el futbolista amb dos partits.

Segons l'acta del càntabre José Antonio López Toca, Nahuel Bustos va ser expulsat per «encarar-se amb un jugador rival i colpejar-lo amb el cap a la cara, estant el joc aturat». S'aplica l'article 123.2 i, d'aquesta manera, li han caigut dos partits. En principi, pel número de partits de càstig, tot apunta que complirà la suspensió en Lliga, la mateixa competició on va fer la infracció, i que no podrà jugar el derbi del 4 de gener contra el Sabadell -també estarà sancionat Samu Sáiz per acumulació de targetes, el mateix que li passa a l'arlequinat Jaime Sánchez- ni el dia 11 a Ponferrada. Alberto Jiménez, del Tenerife, ha rebut el mateix càstig. Sense haver-se encara guanyat un lloc a l'onze titular, Nahuel Bustos tot just acumula 586 minuts aquesta temporada. Ha disputat 13 partits i 7 d'ells els ha afrontat d'inici. Ha marcat un parell de gols, tots dos al camp de la Gimnástica Segoviana, i encara no s'ha estrenat a la Lliga. Aquest primer tram de curs no s'ha ?destapat com el davanter polivalent i golejador que prometien els qui més el coneixien. No l'ha ajudat la manca de competició -no jugava des del març- ni tampoc una lesió en la inserció semi?tendinosa del bíceps femoral de la cama dreta que el va obligar a estar aturat durant unes tres setmanes.