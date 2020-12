Esperant els «fitxatges» d'aquest hivern

Han passat 19 jornades, la primera volta és a punt de tancar la paradeta, i no hi ha hagut partit que Francisco Rodríguez l'hagi hagut d'afrontar amb alguna baixa. Lesions, sancions o coronavirus. El que sigui. El cas és que fins ara, el tècnic mai ha pogut disposar de la totalitat de la seva plantilla, que ni de bon tros és de les més àmplies. Veient com ha anat la història fins ara i per curar-se en salut, d'altres clubs obririen la caixa forta i es capbussarien al mercat de fitxatges que s'inaugurarà el primer d'any i que s'allargarà durant tot el mes de gener. És tota una incògnita saber què farà el Girona, però no sembla que aquest cop tingui ganes de rascar-se gaire la butxaca. Sobretot després que en l'última junta general d'acionistes s'expliqués que el club necessita 8 milions d'euros per quadrar el pressupost, pel que ara mateix no seria el moment ideal per anar gastant. El panorama, almenys d'entrada, no convida a l'optimisme perquè pel derbi amb el Sabadell del dia 4 Samu Sáiz i Nahuel Bustos estan descartats. Sempre, i per salvar futurs contratemps, hi ha la possibilitat de rebre ajuda del filial. Just el que ha passat, quan els més joves han completat les convocatòries o han donat un cop de mà des de la gespa. Però a partir de les properes setmanes, s'espera que el cos tècnic acabi de recuperar els efectius que encara es troben a la infermeria.

Fitxatges, a l'hivern, n'hi haurà. I no cal anar-se'n massa lluny a buscar-los. Un d'ells és Valery Fernández. L'escalenc ja veu la llum i si res es torça, reapareixerà ben aviat. A mitjan novembre, quan estava a punt de fer 21 anys, va haver de ser intervingut a Barcelona pel doctor Ramon Cugat. Era necessari posar remei a una ruptura de menisc intern i això volia dir que, una vegada més, s'havia d'aturar. No tant com l'última vegada, quan es va passar gairebé un any allunyat dels terrenys de joc per un trencament del lligament creuat. Ja operat i gairebé recuperat, els dos mesos que es van estimar de recuperació es compliran ara al gener. Fins ara no era imprescindible per a Francisco, però el tècnic aplaudirà el seu retorn i sumarà una peça més en atac. Té pocs futbolistes com Valery a la seva plantilla, amb un perfil més vertical i profund per banda. Fins ara, Yoel Bárcenas ha anat acumulant minuts, mentre que Samu Sáiz també s'ha situat en un costat tot i tenir un estil de joc ben diferent. Amb Aday Benítez també recuperat, si el gironí s'hi suma ben aviat, els arguments ofensius es multiplicaran. Aquesta temporada i abans de la lesió, Valery acumulava 227 partits de Lliga repartits en mitja dotzena d'aparicions. Només dues titularitats i fins a quatre suplències. Això sí, un gol. El que va aconseguir en l'empat al camp del Saragossa (2-2) del 4 de novembre.

L'altre fitxatge, el d'un Juanpe Ramírez que aquesta temporada està vivint un autèntic calvari. I això que la va començar on se l'esperava, a l'onze inicial. Va jugar a Gijón, en la desfeta per obrir el campionat. I prou. Des de llavors ha anat encadenant lesions. Primer, un problema al tendó adductor de la seva cama esquerra. Això era a principis d'octubre i no va ser fins més d'un mes després que es tornava a entrenar amb certa regularitat quan, sense reaparèixer, es feia mal de nou. Aquest cop, la lesió era al tendó d'Aquil·les de la cama esquerra. En un primer moment, el club parlava d'entre quatre i sis setmanes de baixa. Els terminis es compliran aviat. Tot i això, Francisco sempre s'ha mostrat prudent els pocs cops que ha parlat de Juanpe, pel que caldrà veure quin és el seu estat quan es reprenguin els entrenaments després del Nadal. Si tot va bé, també se l'espera al gener. Ara bé, de ben segur que li tocarà agafar ritme perquè va camí dels tres mesos que no juga un partit.

No s'acaben les bones noves per al cos tècnic perquè la recent suspensió del Campionat Sud-americà sub20 permetrà que Yan Couto no hagi de viatjar a finals de gener per concentrar-se amb la selecció del Brasil, com ja va fer a l'octubre. El torneig s'havia de celebrar del 2 al 27 de febrer, pel que Couto s'hauria perdut uns quants partits.