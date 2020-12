Amb un peu fora de camí

Deu punts de dotze possibles, tres victòries, un empat i zero derrotes, aquestes eren les dades d'un Girona que abans de jugar a l'Heliodoro Rodríguez López portava una dinàmica molt positiva. La derrota a Tenerife deixa una sensació estranya. Els gironins no van competir davant un rival a priori assequible en un matx on es podria haver sumat algun punt. L'equip encara es mostra massa irregular per consolidar-se poc a poc a la zona alta. Després d'una suma considerable de lesions i sancions, Francisco ha recuperat futbolistes bàsics en el seu esquema de joc que li poden donar més recursos a l'hora de preparar els partits. Tornar a competir, mantenir-se sempre en un bon nivell de joc, recuperar la solidesa defensiva i ser més contundents a la zona de finalització, deures per a l'equip durant les vacances de Nadal. El Girona encara camina amb un peu fora del camí correcte; per poc que millori, s'estabilitzarà a la zona alta.

Juan Carlos, millora a la porteria. Si el Girona té la capacitat de mantenir la solidesa defensiva tornarà a ser un equip molt competitiu. Quatre jornades sense encaixar cap gol no és casualitat. El bon estat de forma de Juan Carlos ha tingut molt a veure en un aspecte bàsic per mantenir el Girona dins dels partits. Les seves intervencions han donat punts, han servit per aguantar l'avantatge en el marcador o bé per evitar que els adversaris tinguessin possibilitats de victòria. Arijanet Muric va començar com a titular en les primeres jornades però a mesura que la lliga va avançant el porter kosovar ha de veure els partits des de la banqueta mentre espera noves oportunitats. El bon moment de Santi Bueno a l'eix de la defensa, que està suplint de forma molt correcta la baixa de Juanpe, més la consolidació de Bernardo Espinosa també ha servit per mantenir la porteria a zero en moltes jornades. Als laterals hi ha més rotació ja que Yan Couto amb un perfil més ofensiu o Jordi Calavera estan permutant titularitats i a l'esquerra Antonio Luna té més minuts tot i que també pot jugar-hi Enric Franquesa.

La connexió Sylla-Stuani. La recuperació de Christian Stuani ha provocat una modificació en el sistema de joc. El cos tècnic ha decidit abandonar l'1-4-2-3-1 per jugar amb dues línies de quatre, una al darrere i una al mig camp i així situar dos davanters de nivell a la punta d'atac. Els recursos ofensius s'han multiplicat a mesura que Stuani, Nahuel Bustos i Pablo Moreno han estat a disposició d'ajudar en zona d'atac un Sylla que sol a la davantera s'ha defensat prou bé. Per poder superar les defenses adversàries és necessari millorar la compenetració i la coordinació de moviments entre els davanters. Sylla i Stuani seran els que coincidiran més minuts sobre la gespa. L'uruguaià és especialista en la rematada buscant la millor posició dins l'àrea rival, fixa als centrals i juga més com a referència. Sylla disposa de més mobilitat, pot caure a banda realitzant desmarcatges a les esquenes dels laterals, té arribada des del darrere gràcies a la seva potència i recorregut quan està en carrera i també és un bon futbolista a la zona de finalització. Si els dos davanters es compenetren entre ells el Girona disposa d'una parella que millora de forma considerable l'atac de la temporada passada.

Millorar a les bandes. La davantera surt reforçada però és a bandes on cal millorar les prestacions ofensives. Yoel Barcenas disposa de qualitat individual però es mostra intermitent durant els partits, pot participar en accions de perill però està massa minuts desaparegut quan és necessària la seva aportació. Amb els moviments ofensius que requereix aquest sistema de joc Samu Saiz queda despenjat a banda esquerra quan és per dintre on pot oferir més rendiment. L'atacant està més còmode quan juga de mitja punta tot i que partint de la banda pot buscar les diagonals de fora cap a dintre deixant l'espai perquè Luna o Franquesa progressin buscant amplitud i profunditat. Les incorporacions dels laterals, encarregats d'originar les superioritats numèriques, s'han de seleccionar millor. Les centrades han de ser des del fons ja que les frontals donen avantatge als defensors rivals, Stuani i Sylla necessiten atacar la pilota en carrera, no en estàtic, on quasi sempre tenen les de perdre.

Cercant la zona de privilegi. Des de l'inici del campionat Espanyol, Mallorca i Almeria estan jugant una lliga a part. Si mantenen el nivell de joc i resultats els tres primers classificats lluitaran per dues de les places d'ascens directe. Els de Vicente Moreno són els candidats a quedar primers, sobretot si en aquest mercat d'hivern mantenen a la plantilla futbolistes com Raul de Tomàs i Adrian Embarba, dos jugadors que marquen diferències i que poden jugar perfectament a Primera Divisió. Mallorquins i andalusos estan lluitant per l'altra plaça mentre pel darrere un grup molt extens, on pot entrar el Girona, entre d'altres, competirà per assolir una de les sis primeres posicions. Caldrà esperar fins al final per concloure qui lluitarà per l'ascens i el descens. La temporada és llarga, hi haurà alts i baixos, s'ha de mantenir la regularitat i sobreposar-se a les dinàmiques negatives. Ara toca descansar, recuperar-se físicament i agafar forces per obrir bé l'any nou.