Xavi Vilajoana fitxa Francesc Rebled per a la seva precandidatura

El precandidat a la presidència del FC Barcelona Xavi Vilajoana ha incorporat a l'advocat i expresident del Girona FC Francesc Rebled a la seva precandidatura «Futur amb ADN Barça» per formar part de l'àrea institucional.

«Aquesta és la millor opció que poden votar els socis de Barça. Xavi Vilajoana està molt preparat professionalment per dirigir el club: prové del món del futbol i coneix perfectament el funcionament intern del Barça», va assegurar Rebled, que va ser president del Girona FC entre 2013 i 2015, període en el qual va gestionar una adversa situació concursal i econòmica i va contractar Pablo Machín com a entrenador i Quique Cárcel, actual director esportiu, artífexs més tard del primer ascens a Primera. «Puc aportar la meva experiència en el món del futbol gràcies al meu pas pel Girona. Estic preparat per liderar el Barça davant les institucions futbolístiques nacionals i internacionals», va afegir, destacant la seva «il·lusió» per aquest repte.