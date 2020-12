El Girona encara un inici d'any exigent i amb dificultat ascendent

Un descans sempre és benvingut i més si es té en compte el context actual. La càrrega de partits ha sigut infernal, sobretot per un Girona que fa mesos i mesos que acumula treball i minuts. Les vacances d'estiu van ser gairebé inexistents i el Nadal ha arribat en el moment ideal per una plantilla que necessitava carregar les piles. Amb el regust amarg de l'última desfeta al camp del Tenerife, els jugadors han marxat uns dies per desconnectar i no serà fins dimecres quan s'hi posaran de nou. L'activitat és a tocar i amb la competició passa tres quarts del mateix. En una Segona Divisió tan igualada no hi ha temps per baixar el peu de l'accelerador, pel que l'inici del 2021 serà ben exigent i el nivell de dificultat anirà en augment a mesura que avancin les setmanes. Entre el primer compromís, el 4 de gener, i els primers dies de febrer, els gironins afrontaran un mínim de sis partits, que en poden ser més tot depenent de quin sigui el paper a la Copa del Rei.

També mitja dotzena de jornades va haver de disputar el conjunt de Francisco entre el primer i el 21 de desembre. Una càrrega considerable que se suma a l'exigent temporada que va haver d'iniciar la darrera setmana de setembre, només un mes després de quedar-se amb un pam de nas veient com l'ascens a Primera s'escapolia per culpa d'un gol de Pere Milla (Elx) al descompte. Després d'uns dies de descans, es tornarà a la feina per preparar el primer compromís de l'any. Serà el dilluns vinent, dia 4, a Montilivi i contra el Sabadell (18.30 hores). Només tres dies després, el 7, torn per rebre el Lugo a la Copa, també a l'estadi (19.00) i serà l'11 quan tocarà visitar el Ponferradina al Toralín (19.00). Si el Girona superés la segona ronda, disputaria els setzens de Copa a partit únic el 16 de gener. Si no, no tornarà a jugar fins el 23 o 24 (no hi ha encara horaris), quan li tocarà rebre l'Espanyol per obrir la segona volta. El cap de setmana d'abans no hi ha competició perquè es disputa la Supercopa d'Espanya. El gener s'acabarà amb la visita al camp del Mallorca, tampoc sense data, tot i que el 27 podria també jugar si ha anat avançant a la Copa fins plantar-se als vuitens. En cas afirmatiu i si igualment treu endavant aquest escull, la ronda de quarts està fixada pel 3 de gener. Totes, de moment, a partit únic i sense doble enfrontament. Si es compta més o menys un mes des del derbi amb el Sabadell per obrir el 2021, els gironins posarien el punt i final a una arrencada d'any ben exigent rebent tot un Leganés a Montilivi. A la lliga, per tant, quatre dels cinc propers rivals es troben ara mateix entre els set primers classificats. Poca broma.