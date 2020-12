Rebre el nou any amb el perill de perdre algunes peces importants

El tòpic partit a partit no és cap marca registrada, però com si ho fos. No hi ha futbolista o entrenador que no el tregui a passejar cada dos per tres. És la confirmació que en el futbol s'intenta viure el present. Ja no hi ha res a fer amb el passat i és tan difícil de predir el futur que n'hi ha ben pocs que perden el temps pensant en com li aniran les coses el dia de demà. És una manera de veure les coses molt pròpia dels vestidors. Als despatxos, la història és una altra. L'aquí i l'ara marquen el ritme, sense mai perdre de vista el que vindrà. La planificació és important i pot ser alhora determinant. És per això que els clubs, i en extensió les seves direccions esportives, no tenen gairebé mai aturador. Sempre hi ha feina per fer. Portes a les quals trucar, contractes a revisar. El Girona, com la resta d'equips, és a punt d'estrenar el 2021 però ja hi ha a Montilivi qui mira què passarà en uns mesos, tot planificant la següent temporada. És inevitable, sinó els perills es multipliquen quan els deures es deixen per a última hora. Alguns dels actius actuals tenen encara contracte en vigor i, sempre i quan no es torcin les coses o hi hagi d'altres factors que els facin canviar d'idea, continuaran. N'hi ha, però, que ni de bon tros tenen el seu futur assegurat. Almenys a hores d'ara. Són aquells futbolistes, cinc en particular, el vincle dels quals s'acaba el 30 de juny.

Així mateix es troben dos dels tres porters: Juan Carlos i José Aurelio Suárez. També el defensa Antonio Luna i els migcampistes Sebas Cristóforo i Aday Benítez. Tots i cadascun d'ells amb una situació particular, el cas és que els seus contractes posen el punt i final en sis mesos. D'una banda, això vol dir que si no hi ha cap mena de renovació durant aquest període de temps, els camins de tots cinc futbolistes i del Girona se separaran. De l'altra, que tots ells a partir de l'1 de gener tindran total llibertat per negociar amb el club que vulguin i començar a deixar encaminat el seu futur a curt termini. En aquesta situació, poc hi pot dir l'entitat de Montilivi, que està obligat a deixar via lliure als jugadors que tinguin la intenció de fer les maletes i marxar. De tots ells n'hi ha dos que, per contracte, disposarien d'un any més opcional sempre i quan el Girona acabi pujant a la Primera Divisió. Així es va signar en el seu dia. És el cas d'Antonio Luna i Sebas Cristóforo, tots dos incorporats el passat estiu. Tant un com l'altre estan gaudint de protagonisme al llarg d'aquesta primera volta: 1.033 minuts el defensa i 774 l'uruguaià. Però encara més Juan Carlos. El porter, titular indiscutible, en suma 1.530 i ha signat un grapat d'intervencions de mèrit que han salvat l'equip en diversos partits. Gens estrany serà que club i porter hagin ja iniciat els primers contactes per renovar.