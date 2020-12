Stuani queda absolt pel cas Llevant-Saragossa del 2011

L'Audiència Provincial de València ha desestimat el recurs d'apel·lació del Ministeri Fiscal contra els jugadors que van formar part de la convocatòria del partit Llevant-Saragossa de la temporada 2010-11, entre els quals hi era el davanter del Girona Cristhian Stuani. D'aquesta manera, el davanter del Girona i la resta de futbolistes han quedat exculpats de delicte de frau esportiu. Per la seva banda, el president el Saragossa Agapito Iglesias i el conseller delegat aragonès Javier Porquera també han estat absolts del delicte de falsetat documental per haver prescrit. Així, tots els imputats per pressumpta corrupció esportiva per haver arreglat el partit per tal que el Saragossa se salvés, queden absolts de càrrecs.