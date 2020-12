Stuani queda absolt definitivament del cas Llevant-Saragossa

Cristhian Stuani, i també el Girona, s'han tret un pes de sobre definitivament. La secció quarta de l'Audiència Provincial de València va desestimar ahir el recurs de la Fiscalia Anticorrupció -al qual s'hi van adherir La Lliga i el Deportivo de la Corunya- contra la sentència emesa el desembre de l'any passat en què absolia els 36 jugadors del Llevant i Saragossa del curs 2010-11 en què se'ls acusava d'arreglar el resultat per facilitar la salvació dels aragonesos. D'aquesta manera, el davanter uruguaià del Girona queda finalment lliure de qualsevol càrrec i pot tancar definitivament aquest episodi.

L'uruguaià, quan era jugador del Llevant, va ser un dels protagonistes del partit que va guanyar el Saragossa (1-2) al Ciutat de València i que va suposar la salvació dels aragonesos i el descens del Dépor. Stuani, autor del gol dels valencians, va ser imputat juntament amb la resta de 35 futbolistes dels dos equips, l'entrenador del Saragossa, Javier Aguirre i el secretari tècnic Antonio Prieto, de frau esportiu per, pressumptement, haver arreglat el partit. El veredicte del jutge l'any passat i la desestimació del recurs presentat per la Fiscalia d'ahir acaben amb un malson que ha acompanyat Stuani els darrers anys.

L'Audiència Provincial de València sí que ha estimat, per contra, els recursos presentats per l'expresident i exconseller delegat del Saragossa, Agapito Iglesias i Javier Porquera, que havien estat condemnats a un any i tres mesos de presó per falsetat documental. En el seu cas, queden absolts perquè aquest delicte ha prescrit. Tots dos, com la resta de jugadors i tècnics, ja havien quedat absolts del delicte de frau esportiu.