L'equip torna a la feina pensant ja en el partit contra el Sabadell

La normalitat va tornar ahir a les instal·lacions de La Vinya. Deu dies després de perdre en la visita a Santa Cruz de Tenerife (2-0), el Girona va posar punt final ahir al matí a les vacances nadalenques per reprendre els entrenaments. Torna la rutina i torna la competició amb un doble compromís contra el Sabadell i el Lugo, a la Copa, a la cantonada. Els gironins tindran cinc dies per pair i suar bé els torrons i l'escudella abans d'encarar el derbi contra el Sabadell de dilluns que ve, dia 4, a Montilivi (2/4 de 7). Tres dies després, i al mateix escenari, el conjunt de Francisco s'enfrontarà al Lugo en partit de la segona eliminatòria de la Copa del Rei (19.00). El partit contra el Sabadell pot ser clau per començar amb bon peu el 2021 i per veure si l'equip és capaç de continuar lluitant per la sisena plaça o bé perd pistonada. El duel de Copa contra els gallecs, per contra, servirà perquè Francisco reparteixi minuts com va fer ja en l'anterior eliminatòria contra la Gimnástica Segoviana.

Contra el Sabadell, el Girona no podrà comptar amb Juanpe i segurament tampoc tindrà disponibles encara Antonio Luna i Valery Fernández. L'extrem alt-empordanès, segons va anunciar Francisco abans de les vacances, podria ser el primer de recuperar-se i integrar-se al grup. Valery va ser intervingut d'un trencament del menisc intern el 10 de novembre i el termini de recuperació d'uns dos mesos aproximadament. Potser pel partit contra el Sabadell arribaria just però no seria de descartar que estigués a disposició del tècnic pel del Lugo.

Tampoc hi serà Nahuel Bustos, que complirà el primer dels dos partits de sanció imposats arran de l'expulsió al camp del Tenerife. Bustos va respondre una agressió d'Alberto Jiménez i l'àrbitre va decidir expulsar-los tots dos. De fet, Bustos no es va entrenar ahir perquè ha hagut de viatjar a l'Argentina per resoldre un afer burocràtic. El davanter arriba el dia 1.