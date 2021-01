Un regal d'any nou per a Valery

El canvi d'any ha dut Valery Fernández (i també el seu tècnic, Francisco), el regal que esperaven des que a mitjans de novembre el lateral de l'Escala hagués de tornar-se a aturar per una ruptura de menisc que el va dur a la sala d'operacions i a les mans del doctor Ramon Cugat: tornar al treball de grup i començar a descomptar els dies que falten per reaparèixer. Segurament veure'l a la convocatòria dilluns contra el Sabadell pugui semblar precipitat, però qui sap si dijous, el partit de Copa contra el Lugo a Montilivi no pot ser un primer banc de proves per calibrar el seu estat de forma. En qualsevol cas, el primer dels «fitxatges» d'hivern que estava a l'enfermeria ja ha fet el pas, i ara s'espera que el proper sigui Juanpe, que progressa adequadament.

No s'ha aturat el Girona aquests dies i tant dijous com ahir els jugadors es van exercitar a les ordres de Francisco a La Vinya. Havien tornat dimecres de les vacances de Nadal, però aquell va ser un dia per a les preceptives proves mèdiques, que van revelar que la plantilla està neta de la covid-19. Amb la represa, per tant, dels entrenaments de grup, la gran novetat ha sigut Valery. El lateral de l'Escala va haver de ser intervingut a Barcelona pel doctor Ramon Cugat el novembre passat i dos mesos després, com es preveia, ja torna a estar en dinàmica de grup. L'operació va ser com a conseqüència d'una ruptura de menisc intern, una lesió menys greu que la que el va tenir gairebé un any allunyat dels terrenys de joc per un trencament del lligament creuat. Aquesta temporada i abans de la lesió, Valery acumulava 227 partits de Lliga repartits en mitja dotzena d'aparicions, tot i que només en dues, ho havia fet de titular. Se li ha d'apuntar també un gol, el que va aconseguir al camp del Saragossa (era el 0-2) en un vespre de mal record perquè els aragonesos van igualar el marcador de manera incomprensible amb dos gols en l'afegit (2-2).

L'altra novetat d'aquests dies a La Vinya ha sigut Nahuel Bustos, que havia passat uns dies a l'Argentina aprofitant l'aturada de Nadal a la Lliga, i que s'havia perdut el retorn a l'activitat el dimecres. El davanter es perdrà els dos propers partits contra el Sabadell i el Ponferradina per la sanció que li van imposar per l'expulsió de Tenerife. El derbi de dilluns contra l'equip vallesà tampoc el podrà jugar Samu Sáiz, per acumulació d'amonestacions.

La Lliga de Segona torna avui després d'una aturada nadalenca de 10 dies amb quatre partits. El primer serà el derbi madrileny entre Fuenlabrada i Leganés (14.00) i l'últim un Cartagena-Saragossa (20.30) marcat per les urgències, amb el Rayo-Alcorcón (16.00) i el Logronyés-Mirandés (18.15), al mig. L'Espanyol, el líder, defensarà aquesta condició demà a Las Palmas (16 h), mentre que el Mallorca, segon i, per tant, també en ascens directe, comença l'any també a domicili davant l'Oviedo (demà a les 21 h). L'Espanyol va agafar el lideratge de nou en l'última jornada de l'any 2020, amb la seva victòria en duel directe contra l'Almeria i la derrota del Mallorca davant el Fuenlabrada.

El Girona, com ha sigut habitual en les últimes jornades, s'ha especialitzat en jugar els dilluns. Ho va fer per tancar el 2020, en la desfeta a Tenerife (2-0), ho farà aquesta jornada contra el Sabadell, i també la propera, el dia 11, al camp del Ponferradina, en la cloenda de la primera volta. Pel mig i haurà el partit de Copa contra el Lugo el dijous. I si es passés ronda, el torneig del ko seguiria apareguent entre setmana, en un mes de gener duríssim.

I és que tancada la primera part del campionat a Ponferrada el dilluns 11 el Girona tindrà tres ossos seguits per obrir la segona volta amb les visites de l'Espanyol i el Leganés a Montilivi, i el viatge a Mallorca pel mig. Els tres equips descendits de Primera a l'estiu.