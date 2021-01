Francisco Rodríguez confirma la baixa d'Stuani per demà

En la roda de premsa prèvia al Girona-Sabadell de demà (18:30), Francisco Rodríguez ha donat una mala notícia per l'afició gironina: la baixa d'Stuani. "Per demà no podrem comptar amb en Christian degut a una lesió a l'abductor que es va produir en un entrenament. Ahir a la tarda se li va fer una resonància per veure l'abast de la lesió. Encara no sabem el temps que estarà apartat dels camps", ha confirmat Francisco que a part de l'atacant també es perdran el duel català Samu Sáiz i Nahuel Bustos per sanció; i Juanpe i Lune per lesió. Valery, per contra, entrarà a la convocatòria després de dos mesos de baixa.

Sense moltes peces fixes en els seus onzes, Francisco confia en el seu equip i considera que començar l'any amb una victòria significaria poder iniciar la segona volta en línia ascendent. "Tot i les baixes que tinc confio molt en aquest equip. Són absències molt sensibles com la de Samu i Stuani que ens faran fer jugar d'una altra manera. Segur que competirem al màxim per treure els tres punts en el primer enfrontament de l'any que seria genial", ha explicat.

El Sabadell, tot i trobar-se en les posicions de descens "ens posarà problemes. És un equip molt competitiu que fins als darrers minuts no para de bregar per treure quelcom positiu dels partits. De fet, la majoria de jornades les ha resolt a les darreries dels duels que jugava", ha avisat un Francisco que acaba contracte aquest mateix any i que pensa que "no és moment de pensar en la renovació. Ara mateix estic centrat en poder sumar els tres punts de demà. Això sí, estic molt agraït per la confiança que el club i l'afició m'estan donant. Espero poder retornar-lis i quan sigui el moment ja parlarem".