El Girona només ha estrenat l'any amb victòria tres cops a l'LFP

El Girona només ha pogut estrenar l'any amb victòria tres cops en les dotze temporades predecesores des del retorn al futbol professional. En aquest temps el que més s'han aconseguit en el retorn a la competició després de l'aturada de Nadal han sigut derrotes (5), i després, empats (4). Demà arribarà el Sabadell a Montilivi i els locals tindran una nova ocasió per millorar aquesta estadística, per molt que tinguin baixes com les dels sancionats Samu Sáiz i Nahuel Bustos.

Enguany, l'objectiu que s'ha marcat des del principi de temporada el club és el tòpic «d'anar partit a partit». Perquè ja queda enrere el dir a cada roda de premsa que «s'ha de lluitar per l'objectiu de l'ascens sí o sí» després del fracàs del curs passat. El primer pas que ha de fer el conjunt blanc-i-vermell és el de centrar-se en el partit de demà contra el Sabadell. Sigui quina sigui la meta dels gironins aquesta temporada, donar la benvinguda al nou any amb una victòria seria començar l'any amb un extra de motivació addicional.

Per fer-ho, els homes entrenats per Francisco Rodríguez hauran de superar el Sabadell demà a casa a dos quarts de set de la tarda. Un partit que si s'observa la classificació podria presentar-se com una ocasió assequible per posar els tres punts al sarró. Els gironins enceten l'any vuitens amb 28 punts, mentre que el Sabadell visita Montilivi arrelat a la vintena posició i a la zona de descens amb 18. Cal afegir-hi que cap dels dos equips va poder vèncer en el darrer enfrontament del 2020: els gironins van caure 2-0 contra el Tenerife i els arlequinats van empatar a un contra el Castelló.

No obstant, les dades favorables els blanc-i-vermells, engegar el nou any amb un triomf no és quelcom habitual. Des que els gironins van signar el retorn al futbol professional la temporada 2008-2009, només s'ha pogut cantar victòria en tres ocasions. Això fa, que en nou no s'hagi aconseguit (5 derrotes i 4 empats).

El Girona, ja a Segona, va obrir el 2009 perdent de manera contundent 3-0 al Nou Estadi de Tarragona a causa dels gols de Víctor Casadesús, Gibanel i el d'un jugador conegut per la parròquia gironina, Jandro. L'any següent, el 2010, es va esgarrapar un punt després d'empatar a 2 contra el Recreativo de Huelva a domicili. Migue i Calle van ser els autors de les dianes blanc-i-vermelles. L'any 2011, i a Montilivi, es va tornar a empatar. Aquest cop el rival va ser el Cartagena i l'electrònic va assenyalar un 1 a 1. La diana local va ser obra de Jandro. Un únic gol de Borja García, que anys posteriors deleitaria l'aficionat de Montilivi, va sentenciar els gironins per caure 1-0 a l'estadi del Còrdova (2012). En la temporada de la primera promoció d'ascens on es va caure contra l'Almeria a la final a doble partit, els blanc-i-vermells van caure precisament contra els andalusos per 0-1 amb una diana de Chumbi al darrer minut (2013). La victòria continuava resistint-se, a l'inici del 2014 un gol de Felipe Sanchón a les acaballes va permetre sumar un punt a casa contra la Ponferradina (1-1). Després de sis inicis d'any sense els tres punts, els blanc-i-vermells van encadenar tres victòries seguides. La primera, al 2015, contra el Llagostera per un 1-2. Al 2016, 1-0 contra el Valladolid amb un gol de Jairo Morillas. I al 2017, qui va caure va ser el Saragossa per 0-2. A partir d'aquí i en els tres cursos posteriors fins arribar a dia d'avui, el Girona no ha sigut capaç de tornar a repetir la fita de guanyar el primer partit de l'any. En l'estrena a Primera es va caure a Mestalla per 2 gols a 1; mentre que en el darrer any a l'elit es va empatar a 2 contra el Llevant a casa. Menys sort, fins i tot, van tenir els blanc-i-vermells en el retorn a Segona visitant Vallecas ja que van perdre 1-0 contra el Rayo.

L'equip de Francisco es trobarà demà amb el Sabadell després d'haver tancat el 2020 amb males sensacions a Tenerife (2-0) tot i haver firmat un notable mes de desembre que manté el Girona a la zona alta, a prop dels llocs de promoció, amb 28 punts després de 19 jornades.