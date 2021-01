Francisco aposta per l'onze previst tenint en compte les baixes

El Girona juga aquesta tarda el primer partit del 2021 i ho farà a Montilivi contra el Sabadell. Seguint la tònica d'aquesta temporada, l'equip afronta el derbi amb baixes importants i això ha obligat a Francisco a retocar el seu onze tipus. Sense els lesionats Juanpe, Antonio Luna i Cristhian Stuani, estan també descartats Samu Sáiz i Nahuel Bustos per sanció. D'aquesta manera, el jove Pablo Moreno i el "pitxitxi" blanc-i-vermell Mamadou Sylla formen la dupla ofensiva per intentar perforar la porteria visitant.

Francisco aposta una jornada més per Juan Carlos sota pals, amb una defensa formada per Calavera i Franquesa als laterals, i Bernardo i Santiago Bueno a l'eix. Al mig del camp, doble pivot format per Gumbau i Monchu, mentre que les bandes seran per a Bárcenas i Aday. Sylla i Moreno són els dos jugadors més avançats.

A la banqueta esperaran la seva oportunitat els porters Muric i Suárez, així com també Ramalho, Cristóforo, Couto, Valery (qui torna d'una lesió), Ibrahima Kébé, Terrats, Pau Víctor, Pachón i Arnau.

De la seva banda, l'onze titular del Sabadell és el següent: Mackay, Pedro Capó, Aleix Coch, Juan Ibiza, Víctor García, Pierre Cornud, Adri Cuevas, Undabarrena, Stoichkov, Néstor Querol i Guruzeta.