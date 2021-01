Francisco dona per bo l'empat contra el Sabadell

Francisco ha donat per bo l'empat sense gols del partit d'avui contra el Sabadell. El tècnic andalús ha reconegut que el Girona ha tingut ocasions per avançar-se a la primera part però que ha mancat "contundència" i que al darrer quart d'hora, els vallesans han "gaudit de situacions clares per marcar"

El partit

"El dono per bo el punt. El primer quart hem tingut les nostres ocasions per haver encarrilat el partit tal i com l'havíem treballat. No hem estat encertats i al final el partit s'ha igualat. però al final, els últims quinze minuts hem perdut la posició i ells han creat bones ocasions per marcar i endur-se el partit"

No guanyar

"A qualsevol entrenador el preocupa que l'equip no guanyi, per descomptat. Toca analitzar-ho. En calent, m'estimo més revisar bé el partit i veure què podem millorar.

Segona part

"A la segona part ells han estat bé. Tot i això, hem generat aproximacions bones al principi de la represa. Ens ha mancat contundència a l'àrea, ser més incisius i tenir més força en aquestes posicions. Ells han dut el partit on volien que venia de tres jornades sense perdre. Ens ho han posat molt difícil.

No sé si em volíeu fer cas, però fa un parell de mesos que ho vaig dir, i ho he dit sempre, que aquest equip ha de lluitar per sumar punts com més aviat millor. No vull enganyar ningú i ho continuaré dient. Qui es vulgui confondre, estarà confós. No hi ha més volta de full"