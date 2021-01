Un punt i gràcies per a un Girona trist i sense idees

Es podria atribuir al fred, si el resultat i la imatge fossin una anècdota. El problema és que aquest Girona fa massa temps que calca els mateixos despropòsits. Els d'un equip que, més enllà de poder estar massa castigar per les baixes, no se'n surt. Hi posa voluntat, però no hi ha manera. La benzina s'acaba massa ràpid, falten recursos a la banqueta i li costa una barbaritat fer mal. Si el 2020 l'acabava amb un partit per oblidar a Tenerife, l'estrena d'any tampoc convida a l'optimisme. Empat, i gràcies, contra un bon Sabadell, que no s'ha endut la victòria de Montilivi perquè ha sigut massa imprecís als metres finals. Perquè d'ocasions, sobretot a la segona meitat, n'ha tingut de sobres.

A un inici prometedor, amb alguna oportunitat i fins i tot un gol anul·lat, l'ha seguit un segon acte per oblidar. També per reflexionar. Les baixes de Cristhian Stuani, Samu Sáiz i Antonio Luna, habituals titulars, han pesat. També les de Juanpe i Nahuel Bustos. Una nova convocatòria farcida de joves del filial i un onze de circumstàncies, que tot i això ha servit perquè el Girona hagi dominat bona part de la primera meitat, amb bones accions de Bárcenas i Sylla, que han fet aparèixer el porter Mackay. Fins i tot ha marcat Aday, a la mitja hora, però ho ha fet en fora de joc.

I fins aquí, perquè llavors ha sigut el Sabadell el que ha tret el cap, veient que sense massa esforç era capaç de plantar-se a camp contrari i d'acostar-se a la porteria d'un Juan Carlos que ha tornat a ser protagonista. Víctor García no hi ha arribat per ben poc a tocar del descans i ja a la represa ha sigut Stoichkov qui ha enviat la pilota fora quan havia superat el porter en velocitat. Els canvis han servit de ben poc. Ha reaparegut Valery i després han entrat Couto i Cristóforo, però el Girona s'ha anat fonent a mesura que passaven els minuts. Zero idees, moltes passades sense trobar el receptor i nul·la presència en atac.

S'ho ha cregut el Sabadell, que no ha guanyat de miracle. Boniquet ha xutat alt abans que Stoichkov, de cap, no trobés porteria per ben cop. Juan Carlos ha tallat una passada llarga al 77 i al 81, Juan Hernández s'ha precipitat tancant una acció que naixia d'un córner local. També Guruzeta ha tingut el 0-1 a tocar del descompte, quan ha xutat massa creuat. El xiulet final, la millor notícia pels gironins, que han sumat un punt, però que continuen lluny d'una versió acceptable i que enllacen ja tres jornades sense veure porteria.

GIRONA: Juan Carlos, Calavera (Couto, min. 72), Santi Bueno, Bernardo, Franquesa, Gumbau, Monchu (Cristóforo, min. 72), Bárcenas, Aday (Pachón, min. 82), Pablo Moreno (Valery, min. 65) i Sylla

SABADELL: Mackay, Pedro Capó (Juan Hernández, min. 68), Aleix Coch, Juan Ibiza, Víctor García (Heber, min. 63), Pierre Cornud (Ozkoidi, min. 78), Adri Cuevas (Xavi Boniquet, min. 46), Undabarrena, Stoichkov, Néstor Querol (Óscar Rubio, min. 68) i Guruzeta.

ÀRBITRE: Gorka Sagués Oscoz (comitè basc). Ha amonestat Calavera (Girona); Juan Ibiza (Sabadell). VAR: Rafael Sánchez López (comitè murcià)

ESTADI: Montilivi, sense públic a les graderies.