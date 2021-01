El Girona haurà de tornar a sobreviure sense Stuani

Any nou, vida nova. Això és el que diu la famosa dita. De ben segur que el Girona es vol agafar a ella per tal de començar el 2021 amb bon peu regalant els tres punts a l'afició. Complicat ho tindrà, i molt, avui a les 18.30 contra el Sabadell a Montilivi. Si es mira la classificació es podria presagiar que el duel català contra els sabadellencs ha de ser el partit idoni per encetar l'any. No obstant això, el Girona arriba avui molt mermat amb una gran quantitat de baixes degut a sancions que s'han d'acomplir o lesions d'última hora, com la de Cristhian Stuani.

Nahuel Bustos, que va veure la targeta vermella directa en la derrota a Tenerife, i Samu Sáiz, que complirà cicle de targetes grogues després veure l'amonestació a l'Heliodoro, són les baixes per motius reglamentaris. Si això no fos prou, i amb un Francisco pensant com solventar aquestes absències, sobretot la del ´10', a última hora s'hi ha afegit Stuani. Segons el tècnic andalús, l'uruguaià va patir una lesió muscular a l'abductor dissabte i no estarà disponible. S'ha sotmès a una ressonància magnètica i s'esperen els resultats. Francisco va deixar l'incògnita oberta i no va saber aclarir el temps que romandrà de baixa el màxim golejador del Girona els últims anys. Els qui també continuen a la infermeria blanc-i-vermella són el central Juanpe i el lateral esquerre Luna. Per sort, i malgrat les males notícies que suposa perdre jugadors d'aquest nivell, Francisco va rebre una bona nova: recupera l'extrem Valery Fernández un cop fer net després de la lesió al menisc que l'ha tingut apartat dels terrenys de joc dos mesos.

Tancat ja un 2020 que no estarà, ni de bon tros, entre els millors records de la parròquia gironina degut a la pandèmia i a la derrota en el darrer minut de la final de la Promoció d'Ascens contra l'Elx, és moment d'aconseguir un resultat positiu contra el Sabadell. Per fer-ho, Francisco avisa que «no s'ha de repetir el joc que es va realitzar a Tenerife però que amb el treball realitzat aquesta setmana sabem on vam fallar i tractarem de solventar-ho». Perquè després de perdre a territori insular va semblar que el Girona feia un pas enrere després d'haver abandonat un començament irregular de temporada i d'haver fregat les posicions de play-off. Sense molts dels fixes avui, el tècnic gironí haurà de fer mans i mànigues per crear un onze competitiu que pugui revertir els errors realitzats a Canàries.

L'aposta de Francisco serà similar a l'esquema utilitzat en els primers partits de la temporada quan Stuani es va perdre un gran número de partits. El 4-4-2 podria ser el sistema utilitzat en la tarda d'avui amb un intractable Juan Carlos sota pals; davant d'ell una línia defensiva formada per Enric Franquesa, Bernardo, Santi Bueno i Jordi Calavera hauria de ser l'aposta segura. El mig del camp, possiblement, és on hi hagi més dubtes degut a la baixa de Samu Sáiz. Normalment el madrileny desenvolupa el seu joc per la banda esquerre a cama canviada. El seu relleu natural podria ser el capità Aday que està acostumat a jugar per aquella parcel·la de camp. Al costat del vallesà, Francisco podrà fer ús de dos d'aquests quatre jugadors, Monchu, Gumbau, Cristóforo o el jugador del filial Ibrahime Kébé. Amb tota seguretat, qui jugarà per la banda dreta és el panameny Yoel Bárcenas qui està acaparant molt de protagonisme durant el present curs. Davant, i sense gaires efectius degut a les absències de Stuani i Nahuel Bustos, Francisco haurà d'apostar pel jove ariet cedit pel Manchester City, Pablo Moreno, que sense cap mena de dubte tindrà al costat el màxim artiller de l'actual temporada, Mamadou Sylla.

Davant, però, hi haurà un Sabadell que està inmers en les posicions de descens però que encadena tres partits sense perdre a Lliga: va tancar l'any amb un empat a un contra el Castelló a casa, va vèncer 1-2 el Cartagena i va esgarrapar un altre punt després de tornar a empatar a un contra l'Alcorcón. Per trobar l'última derrota de l'elenc entrenat per Antonio Hidalgo, ens hem de remuntar un mes enrere. Va ser el sis de desembre de l'any passat quan el Sabadell va caure per la mínima (0-1) contra l'Oviedo a la Nova Creu Alta.

Per tant, es preveu que els homes entrenats per Hidalgo vindran amb ganes de ferir el Girona i Francisco ho sap. Ja va avisar ahir a la prèvia que «són un equip molt competitiu i que fins als darrers minuts competeixen al màxim nivell». De fet, la majoria d'enfrontaments els han resolt a les darreries ja sigui per bé o per malament. Els arlequinats sumen tres victòries en els darrers tres desplaçaments lluny de terres vallesanes. Es van desfer del Tenerife i del Cartagena per 1-2, respecticament. A aquests dos triomfs, se'ls ha d'afegir l'assolit a la Copa per 0 gols a 2 contra l'Eïvissa Islas Pitiusas. Per acabar-ho d'adobar, el Girona no guanya els arlequinats a casa des de la temporada 2003-2004 a Segona Divisió B després de vèncer per 2 gols a 0. Jaime, sancionat, és la seva única baixa. Stoichkov, cedit pel Mallorca, és el màxim golejador (4).