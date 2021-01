«Hem parlat de fitxatges però no sé si en podrem fer»

Felicitant l'any a tots i enviant un missatge d'ànims per a Eusebio Sacristán, va comperèixer ahir a roda de premsa Francisco Rodíguez. L'entrenador andalús vol iniciar l'any amb una victòria oblidant la derrota contra el Tenerife. Capaç d'haver vist els errors a terres insulars, Francisco no podrà comptar amb Stuani que serà baixa de darrera hora i avisa que el Sabadell serà un rival molt dur.

«Vam tornar a entrenar el 29 de desembre i les sensacions estan sent molt bones. L'única pega que hem trobat és la lesió de Stuani. En Christian va tenir un petit problema en l'abductor en el darrer entrenament i no estarà disponible per demà (avui). Se li va fer una ressonància el mateix dissabte però no sabem quant de temps estarà de baixa».

«A part de Stuani no podrem comptar amb Luna, Juanpe, Nahuel i Samu Sáiz. Són baixes molt sensibles perquè són jugadors que norlmament juguen. Intentarem posar el millor equip possible que pugui competir al màxim nivell contra un equip com el Sabadell».

«No tenir a Samu Sáiz és un problema perquè és un jugador que ens dona molt per la banda. Haurem de fer un canvi en el sistema. No obstant això, he de dir que no només en alimentem de les jugades que s'originen en la seva parcela de camp. Tenim un equip molt competitiu amb jugadors que poden aportar grans coses ofensives juguin en la posició que juguin».

«És un equip molt complicat el Sabadell, que de ben segur que ens competirà molt i ens posarà les coses difícils. De fet, ja sigui per bé o per malament, gairebé tots els seus partits s'han resolt als darrers minuts i això ho haurem de vigilar molt. Tenen una filosofia molt clara que és la de tenir la possessió de la pilota. Normalment són dominadors del partit. No obstant això, crec en poder sumar els tres punts contra ells. Sobretot si som capaços de revertir els errors que vam realitzar en la derrota contra el Tenerife».

«He de dir que no és el meu terreny. Sé que el limit salarial aquest any és molt més baix que el de la temporada passada i això ens condiciona molt. Amb Quique (Càrcel) hem parlat del tempa fitxatges però és que realment no sé si podrem fer cap incorporació. Això significa que hauria de sortir algun jugador. Des de la secretaria esportiva saben què és el que jo vull i estic convençut que faran tot el possible per fer realitat allò que els demano. Dit això, també vull expressar que tinc molta confiança en la meva plantilla».

«Soc conscient que se m'acaba el contracte el proper juny. Ara mateix no li dono importància al renovar o no amb el Girona. El que realment m'interessa és aconseguir els tres punts contra el Sabadell per començar de la millor manera l'any. Amb això, també vull dir que a Girona estic molt content perquè la gent del club i l'afició confien molt en mi. Espero retornar-los aquesta confiança a través de victòries durant la segona volta de la Lliga».

«Li dono molta importància al començar el 2021 amb un triomf en aquesta primera jornada de l'any. Seria ideal poder aconseguir-ho ja que ens permetria encarar la segona volta de la millor manera possible i oblidar la desfeta del camp del Tenerife».