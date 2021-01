«Ens han mancat forces i contundència»

empat sense gols en el derbi a Montilivi. 1 Monchu, que no va poder acabar el partit per culpa d'uns problemes físics, intenta un control acrobàtic. F

2 Francisco aplaudeix una acció dels seus jugadors durant un moment del partit. F

3 Pablo Moreno va gaudir d'una de les ocasions més clares del partit per avançar el Girona a la primera part. F

El Sabadell no va ser ahir tan superior com ho havia estat el Rayo Vallecano en l'últim partit a casa del 2020, però també, sobretot a la segona part, va fer mèrits per endur-se la victòria de Montilivi. Segurament per haver vist la derrota tan a prop, Francisco va tornar a resignar-se a haver de donar per «bo» el punt sumat. I això que el Girona va començar bé amb oportunitats per avançar-se, com recordava el tècnic andalús. «No hem estat encertats i al final el partit s'ha igualat i han tingut situacions clares per marcar», reconeixia. Francisco va revelar que Monchu havia patit un problema físic a la mitja part i va tornar a recordar els molts contratemps de lesions que arrossega l'equip. «No és cap excusa però ens faltaven Samu Sáiz, Stuani i Bustos, que són jugadors importants de la categoria. Quan parlo de sentir-me limitat, em refereixo a no tenir efectius del primer equip», deia. En aquest sentit, el tècnic no va voler entrar en la possibilitat de reforçar l'equip aquest mes.

«Dono per bo el punt. El primer quart hem tingut les nostres ocasions per haver encarrilat el partit tal com l'havíem treballat. No hem estat encertats i al final el partit s'ha igualat. Però al final, els últims quinze minuts hem perdut la posició i ells han creat bones ocasions per marcar i endur-se el partit».

«Quan ens han amenaçat l'esquena un parell de cops, l'equip ha tingut el dubte de continuar fent la pressió on volíem. Ens han generat dubtes. Tots els partits que havia guanyat el Sabadell havia estat quan no tenia la possessió i volíem que tinguessin la pilota per fer-los mal, perquè teníem efectius per a fer-ho. A la primera part hem creat ocasions però després ens han faltat les forces per, com a un bon equip, creure que a la segona podíem decantar el partit. No ha estat per no tenir mentalitat guanyadora, que la tenim i molta, sinó que ens ha mancat punch i força».

«A qualsevol entrenador el preocupa que l'equip no guanyi, per descomptat. En calent, m'estimo més revisar bé el partit i veure què podem millorar».

«A la represa, ells han estat bé. Tot i això, hem generat aproximacions bones al principi de la represa. Ens ha mancat contundència a l'àrea, ser més incisius i tenir més força en aquestes posicions. Ells han dut el partit on volien. Són un bon equip, que venia de tres jornades sense conèixer la derrota. Ens ho han posat molt díficil».

«No sé si em volíeu fer cas, però fa un parell de mesos que ho vaig dir, i ho he dit sempre, que aquest equip ha de lluitar per sumar punts com més aviat millor. No vull enganyar ningú i ho continnuaré dient. Qui es vulgui confondre, estarà confòs. No hi ha volta de full. Continuaré lluitant al màxim amb el que tenim, que és molt i bo. Ens queda molt per millorar, tenim gent que no estan al 100 i ens pensàvem que sí. Teníem 5 baixes que, en un equip com el nostre, es nota, tot i no ser escusa. Cal pensar a mirar d'acabar la primera volta amb 32 puntsi millorar a la segona volta».

«Quan hem guanyat, hem patit. A aquesta categoria per guanyar s'ha de patir sempre. Ho farem, perquè anem limitats. Ha jugat Aday, que feia molt que no jugava, Monchu ha tingut un problema a la mitja part que no el deixava estar al cent per cent... No trobem el nostre millor moment físic i això ens condemna molt també. Però tot i això, no hi ha excuses. A Montilivi no sumem i no tenim la rendibilitat que teníem l'any passat d'ençà de la meva arribada en aquells tres partits. Treballaré cada dia encara més, per treure punts a casa perquè Montilivi sigui un fortí. De moment no ho és no estem contents, és clar que no».

«Quan em refereixo a sentir-me limitat és ho faig quant a efectius del primer equip que no estan disponibles. No és cap excusa perquè tenim una plantilla, però avui ( per ahir) ens faltaven gent important d'atac. Teníem en Pachón que ha sortit i ha mirat de fer-ho el màxim de bé, en Valery que ha tornat a jugar mitja hora després de tres mesos de baixa per culpa d'una lesió. No diré que la plantilla no és vàlida per ser a dalt, perquè hi crec molt».

«Vaig parlar amb en Quique (Cárcel), al seu moment. Fins aquí puc dir. La pregunta ha de ser per a la secretaria tècnica».