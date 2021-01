Montilivi es queda sec

No hi ha manera. Aquest Girona no se'n surt i les alegries, que tampoc n'hi ha a cabassos, treuen més el cap a fora que no pas per Montilivi, on l'equip s'encalla. El 0-0 amb el Sabadell n'és una prova. No pas l'única, perquè de resultats decebedors n'hi ha uns quants. Francisco necessitarà veure el derbi una altra vegada «i a partir d'aquí veuré què és el que podem millorar», com reflexionava a la roda de premsa, però un dels aspectes que ni de bon tros s'acosten a la perfecció és l'aportació ofensiva d'un equip que, com a local, està ben sec. No ha marcat en la meitat dels partits a Montilivi i això és una dada alarmant.

Ahir, poc a dir. Una bona acció de Sylla a centrada d'Aday, un xut enverinat de Bárcenas des de la distància, el gol anul·lat per fora de joc a Aday i una reatada de Gumbau, ja al segon temps, que es perdia per sobre del travesser. Les accions d'atac del Girona, que no se n'acaba de sortir. En general i sobretot a casa. «Ens ha faltat contundència a l'àrea», s'explicava Francisco. La frase li podria servir per d'altres partits a l'estadi. Fins ara, l'equip n'ha disputat deu. En cinc d'ells, s'ha quedat sense batre el porter rival: Fuenlabrada (0-1), Mallorca (0-1), Màlaga (0-1), Rayo Vallecano (0-0) i Sabadell (0-0). El preu a pagar és força car perquè d'aquests cinc partits, només ha sigut capaç d'arreplegar un parell de punts i ha acabat encaixant tres derrotes.

No hi ha equip en tota la Segona Divisió A que hagi marcat menys gols fins ara en el seu propi estadi. El Girona n'acumula set. Els mateixos que han aconseguit el Fuenlabrada, Alcorcón i Màlaga. A anys llum es troben el Mallorca (18), Espanyol (17) i Rayo Vallecano (17), conjunts que ara mateix ocupen posicions capdavanteres a la classificació i que presenten candidatura a lluitar clarament per pujar a la Primera Divisió. La part positiva és que a casa també s'encaixen molt pocs gols: cinc. Assignatura a millorar a l'estadi, però també en general perquè de gols els de Francisco en fan ben pocs. Sigui on sigui. Quinze en total, quan la primera volta és a punt de tancar-se. Només n'han fet menys l'Albacete i l'Alcorcón, amb una dotzena cadascun d'ells. Tots dos es troben ara mateix en posicions de descens. L'Espanyol, encara líder, dobla aquesta xifra: en duu 30.

Una mica en aquesta línia va dirigir el seu discurs el capità Aday Benítez, l'encarregat de parlar al final del partit i de fer un xic d'autocrítica. «És evident que volíem guanyar, cosa que fem sobretot quan juguem a casa. Però hem de ser una mica més valents i agressius. S'han d'aprofitar les ocasions, perquè n'hem tingut sobretot a l'inici ,quan hem sortit bé i sent valents». El vallesà, això sí, feia una lectura positiva recordant que «no hem perdut» contra un Sabadell que «ens hauria pogut fer molt de mal» sobretot a la segona meitat. I demanava a l'aficionat tanta paciència com confiança cap a la plantilla. «Espero que la gent estigui amb nosaltres. Fa un any també es dubtava de nosaltres a meitat de temporada i vam acabar jugant la final de la promoció. Confio plenament en aquest equip. Volem estat el més amunt possible i perquè això passi hem d'anar tots a una».