Ascendit aquest passat mes de juliol, el Sabadell continua fent petits passos per garantir-se la continuïtat a la categoria. Amb l'empat d'ahir a Montilivi contra el Girona, el conjunt vallesà suma ja 19 punts i surt de les posicions d'un descens on entra el Castelló per pitjor average. Amb 19 punts també hi és l'Alcorcón, també en zona de descens, juntament amb Saragossa (17) i Albacete (15), cuer.