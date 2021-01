Un trist empat... i gràcies

Qui dia passa, any empeny. Ja ho diu la dita. El Girona va deixar enrere un 2020 per oblidar en tots els aspectes i de moment sembla que aquest any tampoc promet. No a l'inici, com ja va sent costum al club de Montilivi. Lluny d'ensenyar que busquen una plaça per jugar el play-off d'ascens, els gironins van aconseguir un empat i gràcies en el derbi català contra el Sabadell (0-0). Es torna a puntuar després de la derrota a Tenerife, sí, però ahir els de Francisco van oferir una versió molt pobra del seu joc. Patint sense capacitat golejadora ni ordre a la defensa. Per més que Cristhian Stuani fos baixa. Un cop més Juan Carlos va haver de vestir-se d'heroi per no destapar la capsa dels trons. I és que el porter va estar atent sortint per aturar dos contraatacs dels arlequinats i evitar així que es posessin per davant al marcador.

Les vacances de Nadal no han servit per fer un canvi d'aires al Girona. Haver de fer malabars per les nombroses baixes a la plantilla del primer equip va convertir-se en el pa de cada dia de Francisco des de l'inici de temporada. Ahir no va ser una excepció. Amb l'afegit que els noms que faltaven a la llista de convocats eren més que sensibles: Samu Sáiz i Stuani, que pateix una lesió a la cama dreta. A més de Nahuel Bustos, Juanpe i Antonio Luna. Per cobrir el buit a la davantera, el tècnic va donar la titularitat a Aday i Pablo Moreno amb Mamadou Sylla com a referència ofensiva. Darrere el vallesà s'hi situava Yoel Bárcenas cobrint-li les espatlles.

Els gironins van sortir confiats a portar la batuta. Massa i tot. Tant que els compassos acabarien exectuant-se de més a menys. El porter Ian Mackay va intervenir només començar el partit per desviar un xut de Bárcenas, després que Sylla no arribés a una centrada d'Aday passada per Monchu. El pitxitxi tampoc va acabar una bona acció quedant-se tot sol davant Mackay, que va ser hàbil per aturar el seu xut defectuós.





El Girona dominava però no aconseguia ser determinant a l'àrea d'un Sabadell ben ordenat defensivament. En un fora de joc clar del conjunt arlequinat, i que va necessitar temps de reacció per a l'àrbitre assitent, Néstor Querol, dubitatiu, va enviar un xut tou cap a Juan Carlos. Els de Francisco no s'hi farien mala sang per gaudir d'una bona oportunitat per obrir la llauna. Arran d'una centrada de Calavera, Pablo Moreno va rematar a boca de canó davant d'un Mackay inspirat per treure's l'esfèrica de sobre però incapaç d'evitar que entrés el rebot d'Aday. El gol va ser anul·lat per fora de joc del capità. Era el minut 30.

Va ser a partir d'aleshores quan la situació va començar a descontrolar-se per l'apatia blanc-i-vermella. Tenint en compte el que s'hi jugava, el Sabadell no va malbaratar-ho. Querol va enviar una rematada de cap per damunt del travesser després d'una centrada de Pedro Capó. El davanter del Sabadell va ser el més actiu en atac, deixant encara més glaçats els pocs assistents de Montilivi cada cop que tocava la pilota.

Abans del descans, l'equip d'Antonio Hidalgo va tenir dues ocasions més. Víctor Garcia va quedar-se a un pam d'engaltar una assistència de Querol davant d'un Juan Carlos venut i tot seguit seria Juan Ibiza qui veuria com la seva rematada de cap sortiria fregant el travesser.

El Girona no va tenir-ne prou amb els últims minuts de la primera part de setge del Sabadell. Ingenu, permissiu i sense trobar suficient contundència a l'àrea acabaria pagant cares les seves errades. Un cacau llunyà d'Aday que sortia per damunt del travesser i un altre xut de Gumbau a l'interior de la frontal, encara més ajustat, van ser les úniques aproximacions.

Mentre uns perdien pistonada, els arlequinats hi creien cada vefada més. Bernardo va evitar el 0-1 traient una pilota que anava disparada cap a Querol. Quan no ho fèien el central colombià ni Santi Bueno, era la manca de punteria i fortuna qui impedia avançar-se als vallesans. Stoichkov va equivocar-se amb un cacau a fora després de superar a Juan Carlos en desmarcar-se. Ho tornaria a fer en una rematada de cap, així com Boniquet fallaria des de la frontal arran d'un regal de Calavera que Pierre no dubtaria a aprofitar. El porter gironí va ser determinant per escapçar una altra pilota perillosa per al Sabadell i deixar en evidència els seus companys en defensa.

Sense recursos a la banqueta, Francisco va fer els canvis que va poder amb la intenció de trencar el partit sense garanties. Valery va tornar a trepitjar el terreny de joc en, segurament, l'única nota positiva del derbi per als gironins. El Sabadell va seguir amb l'accelerador posat. Perdonant incomptables ocasions sense comprendre-ho. I amb Juan Carlos salvant els mobles tot sol davant el perill. A part del porter, l'únic que podia desfer la mala imatge de l'equip era Sylla. Incapaç amb un cacau que sortia llepant el pal.

No era estrany que els gironins acabessin demanant l'hora. Sense idees van deixar escapar una oportunitat per apropar-se a les places de promoció. El Sabadell no va tenir recompensa, però sí que va poder assolir l'objectiu.