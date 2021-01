Un membre del cos tècnic del Girona, positiu per coronavirus

El Girona ha informat aquesta nit que un dels membres del cos tècnic del Girona ha donat positiu en els últims tests de Covid-19 que tant ell com la resta d'integrants de la plantilla i entrenadors s'havien realitzat. Un cop conegut aquest resultat, des de Montilivi s'ha posat en marxa el protocol sanitari que marca LaLiga i també el Consell Superior d'Esports.

Futbolistes i cos tècnic s'han tornat a sotmetre a les proves pertinents i, excepte la persona infectada, tots han donat negatiu pel que no perilla el partit de demà a la tarda de Copa del Rei contra el Lugo a l'estadi de Montilivi.

El club ha explicat així mateix que la persona afectada no presenta símptomes i que s'ha aïllat al seu domicili particular, on practicarà la quarentena.