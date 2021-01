Els menys habituals tindran una altra oportunitat demà contra el Lugo

Malgrat que toca analitzar i estudiar bé què va passar contra el Sabadell i per què l'equip va desinflar-se a la segona part, la competició no dona cap treva i demà el Girona torna a tenir partit. No és de Lliga sinó de Copa, contra el Lugo a Montilivi a partir de les set de la tarda (en directe per Esport3). Tal com va fer en la primera eliminatòria contra la Gimnástica Segoviana, Francisco Rodríguez tornarà a donar minuts als jugadors que fins ara, o últimament, n'estan gaudint menys a la competició regular. Serà el torn, doncs, de futbolistes com Arijanet Muric, Yan Couto, Ramalho, Cristóforo o Ibra Kébé, entre d'altres. També té tots els números de ser titular demà Nahuel Bustos. El davanter argentí va rebre dos partits de sanció arran de la seva expulsió al camp del Tenerife abans de les vacances de Nadal i, a banda de perdre's el duel contra el Sabadell, tampoc podrà jugar dilluns que ve contra el Ponferradina. Per contra, Bustos sí que pot jugar a la Copa del Rei i demà, amb Stuani lesionat, hauria de ser el 9 titular del Girona. Com Bustos, Samu Sáiz també es va perdre el partit contra el Sabadell per sanció, en el seu cas per acumulació de targetes, i podria tenir minuts demà.

Per la seva banda, Valery Fernández és un altre dels que agafaran rodatge contra el Lugo i tampoc seria estrany que nois del filial tinguessin protagonisme.