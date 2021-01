El Girona s'agafa a l'èpica per seguir viu a la Copa

El Girona s'ha donat una alegria aquesta nit a la Copa del Rei gràcies a una èpica remuntada contra el Lugo. A cinc minuts del final de la pròrroga tot es veia negre a Montilivi, però ja se sap com són les coses en el futbol, i en aquest període de temps, els de Francisco han obrat la remuntada. Més que per seguir vius a la Copa, on probablement tindran com a rival un Primera en la següent ronda, la victòria ha de ser important en l'aspecte anímic, perquè, ja se sap, aquesta temporada l'equip no està per tirar coets, precisament, i a la lliga fa tres jornades que ni marca ni guanya.

El Lugo tenia la classificació a la butxaca després d'un impecable cop de cap de Cris Ramos a poc del final de la primera part de la pròrroga. Però aleshores el Girona ha trobat l'èpica. Primer un autogol de Marcelo Djalo ha servit per empatar a cinc minuts del final. I quan ja s'intuïen els penals, ha aparegut Santi Bueno, de cap, per posar el 2-1 i rematar el Lugo, que aquesta vegada, no ha pogut fer la guitza als de Montilivi en el temps afegit. Al contrari.

L'equip de Francisco ha volgut portar la iniciativa, però una vegada més, li ha faltat fluïdesa, ritme i encert. Amb prou feines ha passat res, a la primera part. Superat el desert dels primers vint minuts la cosa ha semblat animar-se amb un primer intent de Valery, que ha sortit molt alt, i amb la rèplica del Lugo a botes de Marcelo després d'una jugada d'estratègia a pilota aturada. No era gaire complicat millorar a la segona part i el Girona ho ha fet, tímidament. Primer amb una jugada personal de Yan Couto, que ha fet una passada de la mort dins l'àrea petita que no ha trobat rematador; tot seguit amb un xut rebutjat a corner per la defensa del Lugo de Pablo Moreno. L'entrada de l'exblaugrana ha sigut notable i ha ajudat a fer un pas endavant a l'equip, generant perill per la banda esquerre, però el marcador seguia sense moure's. Això sí, el Lugo, solidari i ben arreplegat, resultava un òs dur de rosegar de la mateixa manera que la seva presència a dalt era ja nul·la. Una bona acció de Yan Couto tampoc ha servit per marcar. Abans d'arribar a la pròrroga el Lugo ha tingut la seva en un corner, resolta per Pau Víctor gairebé sobre la línia de gol.

Nahuel Bustos ha fallat un gol cantat només començar el temps extra, la millor ocasió de tot el partit, després d'una passada a l'àrea de Pau Víctor. El Girona ha continuat portant el pes fins que el Lugo ha aprofitat la seva. Cris Ramos ha guanyat l'esquena a Terrats i Arnau i amb una espectacular rematada de cap ha batut Muric després d'una centrada per banda esquerre de Cristian Herrera. Quan semblava que tot estava perdut, l'autogol de Djalo i el cop de cap de Santi Bueno han capgirat el resultat i han portat l'equip a la tercera ronda.

Girona: Muric, Franquesa (Arnau, min. 63), Ramalho, Santi Bueno, Calavera, Yan Couto (Yoel Bárcenas, min. 91), Ibrahima Kebé (Cristóforo, min. 69), Terrats (Sylla, min. 105), Valery (Pablo Moreno, min. 46), Pachón (Pau Víctor, min. 63) i Nahuel Bustos;

Lugo: Varo, Canella (Castro, min. 59), Quindimil, Marcelo Djalo, Pedro López (Venancio, min. 83), Gerard Valentín (Cris Ramos, min. 59), Hugo Rama (Cristian Herrera, min. 46), Seoane, El Hacen (Xavi Torres, min. 68), Anton Escobar (Carrillo, min. 91) i Manu Barreiro;

Gols: 0-1, min.103, Chris Ramos; 1-1, min. 115, Marcelo Djalo en pròpia porta; 2-1, min. 122, Santi Bueno;

Àrbitre: Prieto Iglesias; Va amonestar els locals Franquesa i els visitants Escobar, Gerard Valentín, Xavi Torres i Seoane.

Estadi: Montilivi. Sense públic.