Francisco: «Hem dominat i som justos vencedors»

- «Estic content de com hem passat l'eliminatòria. Ells s'han avançat i nosaltres no ens hem rendit i hem continuat treballant per guanyar. Hem dominat i som justos vencedors».

- «En els segons quaranta-cinc minuts hem estat valents, hem superat duels... Hem de millorar però en aquests minuts hem mostrat una bona cara. La competitivitat ha d'existir per fer-nos millors».

- «Fer el gol en el minut 121 incrementa la nostra mentalitat guanyadora. Ara toca felicitar a tothom per la victòria i recordar que el de dilluns és el partit més important».