El Girona rebrà l'Espanyol el dissabte 23 de gener

LaLliga ha fet públics avui els horaris de la jornada 22 de Segona, la primera de la segona volta. El Girona-Espanyol ha quedat programat pel dissabte 23 a 1/4 de 7 de la tarda i es podrà veure en obert per Gol. En el partit d'anada el Girona va guanyar per 1-2 després de remuntar el gol inicial de De Tomás gràcies a Yoel Bárcenas i a un penal transformat per Samu Sáiz. El cap de setmana del 16-17 no hi ha lliga perquè està reservat a la Supercopa i a la següent eliminatòria de Copa del Rei.