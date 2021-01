«És hora d'oferir la millor versió»

Es presenta la Copa del Rei i ho fa amb el Girona sense trobar el rumb, allunyat d'aquell punt de felicitat que semblava haver trobat unes setmanes enrere. El 0-0 amb el Sabadell de dilluns va confirmar les suposicions: l'equip no se'n surt. Ni enamora, ni agrada. Canviar ara el xip, just quan el que es vol és millorar a la Lliga, no ve just quan més ho desitja el tècnic Francisco. Però mai és tard per recuperar sensacions i si ha de ser amb una classificació a la butxaca, benvingut sigui.

«L'equip està dolgut perquè la dinàmica de joc no és bona i els resultats no són els que volem. També hem de tenir en compte que els equips es mouen per ratxes. La nostra no és massa bona. Treballem per donar-hi la volta. El partit ens ajudarà a fer això. Malgrat la situació actual la Copa té els seus al·licients però evidentment el partit més important per nosaltres és el del dilluns a Ponferrada. Un d'aquests al·licients de la Copa és donar minuts a la gent que no juga tant perquè es posi a punt per la Lliga. Això ens va bé»

«Juanpe i Luna s'estan recuperant. Stuani també. Samu esperarem al matí perquè ha tingut uns petits problemes en el bessó. Veurem quina és la seva evolució. Hi haurà jugadors del filial, com d'altres vegades, que tindran minuts de nou».

«L'hem analitzat amb els jugadors. Vam veure que en els primers 20 minuts vam generar ocasions. Potser la gent no se'n recorda, però en vam tenir. Després ens vam veure superats per un rival que va tenir la pilota i que ens va poder fer mal. Ara mateix estem en una dinàmica en la qual no estem massa bé. Som poc fluïds, ens falta dinamisme. Ens toca fer un pas endavant. M'agradaria estar una mica més amunt a la classificació i no podem perdre de vista el setè lloc. És el moment de treure el millor de nosaltres».

«Hi haurà en Terrats, també l'Ibra Kébé, l'Arnau, en Pachón i Pau Víctor. Tots tindran minuts per ajudar-nos, com ho estan fent des del principi de temporada. Ells saben com soc i el que penso dels jugadors joves i veterans. A tots els tracto de la mateixa manera i no em tremola el pols si ha de tenir minuts algun futbolista del filial. Si estan entre nosaltres és perquè el club considera que són importants. Jugaran demà i també durant la temporada. Intentaré no equivocar-me».

«Ens toca fer un pas endavant i treure la nostra millor versió per canviar la dinàmica. Ara no estem fluids, ens falta confiança. I això que tenim jugadors per fer-ho. Si fa un temps parlàvem que havíem d'estar a dalt, ara sembla que hem despertat els dubtes. Jo no en tinc, perquè hi crec perfectament. Si tinguéssim opcions de fitxar ara, ho faríem perfectament. Però ho marca la situació del club i ara mateix no és fàcil incorporar gent nova. Hem de treure el millor rendiment de tots nosaltres i recuperar a tot el món. No hi deixo de confiar perquè no estem massa lluny del nostre objectiu».

«No recordo quan vaig dir que estàvem en el millor moment. N'hem tingut uns quants, de bons moments. Hem tret endavant les males situacions a còpia de compromís. Sobretot quan hem recuperat efectius, hem donat el nostre millor rendiment. Ara el que em preocupa és que Valery torni a ser el que era, que Aday estigui bé, que torni el millor moment de Mamadou, que es recuperi Stuani... Encara hi confio».