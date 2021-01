Sense punts, el Girona es juga l'orgull a la Copa

De tipus d'entrenadors n'hi ha a cabassos. Tants, com maneres d'enfocar una roda de premsa. Francisco Rodríguez fa temps que va escollir la via de la sinceritat. Costa trobar tòpics al seu discurs. No s'amaga, diu el que sent quan ho considera oportú. I si ara ha de lamentar el sotrac que viu el Girona, ho fa. No li va agradar gens ni mica la imatge de l'altre dia amb el Sabadell i en comptes d'esperar al proper dilluns, a Ponferrada, per recuperar sensacions és del parer que el millor és fer-ho avui mateix. No hi ha punts en joc a la Copa del Rei, però sí l'orgull, i l'equip, massa irregular durant tota la temporada, necessita una alegria per tornar a aixecar el cap. Mentre bona part de l'afició no veuria amb mals ulls fins i tot l'eliminació i el mateix Francisco admetia obertament que la prioritat ara mateix és la de guanyar al Toralín, rebre el Lugo és sempre un al·licient per a aquells jugadors que no disposen de gaires minuts i també per als joves del filial. Ningú vol perdre, així que agradar, agradar-se i també vèncer és al capdamunt de la llista d'objectius.

Superat el primer escull, la Gimnástica Segoviana, el Girona és a només un partit dels setzens de final de la competició, el sostre de l'última temporada, quan el Vila-real el va escombrar sense pietat mentre el temporal Gloria feia estralls i a Montilivi no hi havia gairebé ni una ànima. Buit estarà avui també l'estadi i alguns dels titulars habituals descansaran, tot pensant en la cita de Ponferrada. Francisco i el seu cos tècnic s'han passat aquests dies rumiant l'encaix de minuts per no carregar en excés una plantilla curta i castigada per les baixes. Cristhian Stuani continua fora de combat i no jugarà. Tampoc Juanpe Ramírez, inactiu des de fa unes quantes setmanes i qui encara la recta final de la seva particular recuperació. Tres quarts del mateix passa amb Antonio Luna, lesionat a finals del 2020 i a punt de tornar. Cap d'ells està disponible. Hauria de ser-hi Samu Sáiz, sense jugar el derbi amb el Sabadell per acumulació de targetes. El que no està gaire clar és que el 10 pugui tenir avui minuts. Arrossega unes molèsties al bessó que fan que sigui dubte fins a darrera hora. Si està disponible, Francisco el farà jugar.

Sense convocatòria oficial, està per veure qui descansa. L'onze, per tant, és una incògnita. També el sistema. Si darrerament el Girona ha jugat amb un 4-4-2, no seria gens estrany veure avui un dibuix diferent. Tot depenent de les peces. Algunes d'elles, com ja va passar en l'anterior eliminatòria, seran els joves del filial. Ibrahima Kébé, Ramon Terrats, Arnau Martínez, Àlex Pachón i Pau Víctor estan confirmats pel mateix tècnic, qui els donarà minuts. No pas d'una tacada, perquè la reglamentació ho impedeix.

Clara sembla també la titularitat del porter Arijanet Muric. O també la de Nahuel Bustos, protagonista a Segòvia amb dos gols que es van traduir en la classificació del seu equip. L'argentí no va jugar amb el Sabadell i tampoc ho farà a Ponferrada perquè l'expulsió a Tenerife abans del Nadal li va costar una sanció de dos partits. Avui se li presenta una nova oportunitat per reivindicar-se i oferir aquella qualitat i determinació a l'àrea que se li presuposa, però que fins ara no ha aparegut. Valery, ja recuperat, va tenir uns minuts l'altre dia i segurament també serà titular. Com Jonás Ramalho, gairebé desaparegut a favor d'un Santi Bueno que ho juga gairebé tot al costat de Bernardo Espinosa a l'eix de la defensa. També té molts números de jugar d'entrada Sebas Cristóforo, víctima de la dupla formada per Monchu i Gumbau, habitual en els esquemes de Francisco.

Al Lugo li passa tres quarts del mateix. Competir i classificar-se són els objectius, però sempre amb la Lliga com a prioritat. El seu tècnic, Mehdi Nafti, no podrà comptar amb el panameny Puma Rodríguez. Luis Ruiz, Juanpe Jiménez, Alende, Borja Domínguez i Iriome estan lesionats i tampoc han viatjat. Com el porter Ander Cantero i Carlos Pita, que descansaran.