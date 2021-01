Cristóforo Suplent en un equip liderat pels joves del filial

Ni el torn pels menys habituals, el que serveix en safata la Copa del Rei, sembla fet a mida per a Sebas Cristóforo. Curiosa la situació del migcampista uruguaià, un desig directe de la direcció esportiva, que s'escapolia una temporada enrere però que aquest últim estiu acabaria signant sobre la botzina. A l'hora de la veritat, no és que no hagi acumulat mèrits per ser un fix en els esquemes de Francisco Rodríguez, sinó que ahir ni tan sols va ser titular. Dos futbolistes amb fitxa del filial com ho són Ibrahima Kébé i Ramon Terrats li van passar fins i tot davant i van ocupar, d'entrada, el mig del camp per enfrontar-se al Lugo a l'estadi de Montilivi.

Cristóforo tot just acaba de superar la barrera dels 800 minuts quan la temporada és a punt d'atrapar el seu equador. Comptant totes les competicions. Números força pobres per un jugador que sempre s'havia mogut per la Primera Divisió i que en el seu currículum hi ha clubs com el Sevilla, Fiorentina, Getafe i Eibar. No va sortir fins entrada la segona meitat. Al 68, va rellevar Kébé per fer dupla amb Terrats. La seva vuitena suplència d'aquesta temporada. L'uruguaià només ha sigut titular, a la Lliga o a la Copa, deu cops.