Un Primera a Montilivi el 16 o el 17 de gener

La tercera ronda de la Copa del Rei tornarà a portar un equip de Primera Divisió a Montilivi. Serà el cap de setmana del 16-17 de gener, la setmana que ve, en què s'aturen les lligues de Primera i Segona A per donar pas a la disputa de la Supercopa d'Espanya i de la majoria d'eliminatòries de setzens de final de la Copa del Rei (totes menys les que protagonitzaran Barça, Madrid, Athletic i Reial Societat, els quatre clubs classificats per la Supercopa, i que quedaran emparellats en el sorteig d'avui a Las Rozas contra un dels cinc supervivents de Segona B que queden).

La temporada passada va ser el Vila-real qui va visitar l'estadi (i va eliminar el Girona per un contundent 0-3, en una nit d'infaust record per la pobríssima entrada, menys de 1.000 espectadors, i els efectes que vindrien del temporal Gloria. Avui els blanc-i-vermells tornaran a formar part del sorteig de setzens i tindran novament un equip de Primera com a rival.

Els emparellaments es determinaran d'aquesta manera: després d'unir els quatre equips classificats per a la Supercopa amb quatre clubs de Segona B, la resta de supervivents d'aquesta categoria seran aparellats amb un altre equip de la màxima categoria. Els que quedin es trobaran amb rivals de Segona. Hi ha 32 clubs en competició, 16 de Primera (Barça, Madrid, Athletic, R. Societat, Sevilla, Vila-real, Valladolid, Llevant, Elx, Betis, Granada, Alabès, Osasuna, Cadis, València i Eibar, que va deixar-se igualar un 0-3 a Las Rozas però es va salvar en la pròrroga), 10 de Segona A (Girona, Alcorcón, Almeria, Leganés, Rayo, Espanyol, Tenerife, Fuenlabrada, Sporting, Màlaga), i 6 de Segona B (Còrdova, Eivissa, Navalcarnero, Cornellà, Peña Deportiva i Alcoià, que va fulminar l'Osca).

Les eliminatòries, a partit únic i al camp del club de menor categoria, seran els dies 16 i 17 (amb les lligues de Primera i Segona A aturades), més 20 i 21 per als duels protagonitzats pels finalistes de la Supercopa. Els guanyadors passaran a la ronda de setzens, que es farà els dies 26, 27 i 28.

una classificació agònica. El Girona va remuntar a la pròrroga i jugarà els setzens de final de Copa. 1 L'1-1 va arribar amb un gol en pròpia de Djalo. F

2 Pablo Moreno va ser un autèntic revulsiu. F

3 Els jugadors del Girona van sortir amb una samarreta d'ànim per al seu extècnic Eusebio, que segueix en coma induït en un hospital de Valladolid després de fer-se un cop al cap. F