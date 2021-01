El Cadis, proper obstacle a la Copa

L'èpica amb la qual el Girona va decidir allargar la seva participació a la present edició de la Copa del Rei es tradueix en la possibilitat de rebre un equip de la Primera Divisió a Montilivi. Sense públic, és clar, minimitzant d'aquesta manera l'eufòria entre l'afició que podria despertar un partit d'aquesta magnitud. Descartats clubs de renom com el Barça, Reial Madrid, Athletic i Reial Societat, el ventall de possibilitats continuava sent prou ampli i llaminer, amb varietat per triar i remenar. Al final, la sort decidia emparellar l'equip blanc-i-vermell amb el Cadis. Un rival de la màxima categoria, sí, però fins fa quatre dies també a Segona. Un dels dos equips que uns mesos enrere tancava la temporada en les dues primeres posicions, pujant de manera directa. Just el que el Girona no va saber fer, acabant entrant pels pèls a la promoció, on s'acabaria quedant amb la mel als llavis en deixar escapar el salt de categoria en l'últim minut de la segona eliminatòria. A l'espera que es coneguin dia i hora, el matx de setzens es disputarà el cap de setmana del 16 i 17 d'aquest mes de gener, aprofitant que no hi ha Lliga per la disputa de la Supercopa. A partit únic, les opcions de passar es multipliquen. Es manté, per tant, el debat de si amb una plantilla curta convé o no estirar el fil de la Copa. El cas és que el Girona s'hi manté viu i les possibilitats de ser als vuitens són ben reals.

«Tenim ganes de competir i de passar l'eliminatòria», reconeixia el director esportiu, Quique Cárcel. La veu autoritzada des de Montilivi per valorar aquest enfrontament, que serà a partit únic a l'estadi, destacava la importància de no haver de fer quilòmetres. «El fet de jugar a casa ens estalvia el desgast físic», deia. I també avisava dels perills del Cadis. «Sabem les dificultats que plantegen els equips que entrena Álvaro Cervera, són conjunts molt ben estructurats. Crec que serà un partit bastant obert i igualat. Ens coneixem bé de la temporada passada, amb dos enfrontaments molt competitius i equilibrats». Recordava així Cárcel la derrota per 2-0 al Carranza i el triomf, mesos després i per 2-1, a casa. El Cadis acabaria sent segon, però amb sis punts més que el Girona, tot i que va signar un inici de Lliga extraordinari, amb un grapat de victòries que el convertien en un candidat ferm a l'ascens ja a la tardor.

A Primera, les coses no li van del tot malament. El conjunt andalús és desè, tot i que les cinc jornades sense guanyar que acumula l'han deixat dos punts per sobre del descens. Capaç de guanyar a Reial Madrid i Barça, s'ha adaptat prou bé a la màxima categoria, encara que els d'Álvaro Cervera, per més que passin les setmanes, no s'espolsaran l'etiqueta de candidat a lluitar per la permanència fins que no s'hagin salvat de manera matemàtica. Espera Cárcel una eliminatòria «competida» i també la defineix com a «especial» perquè al Cadis hi ha tres jugadors amb passat a Montilivi: el defensa Pedro Alcalá, l'atacant Choco Lozano i l'extrem Jairo Izquierdo. Aquest últim encara té contracte amb el Girona, fins al 2022 i si vesteix de groc és perquè està cedit. «Serà especial jugar contra ells, han estat bastant de temps aquí amb nosaltres». Es passi o no, el que Cárcel aplaudeix és la victòria de dijous contra el Lugo. Sobretot per la manera d'aconseguir-la, amb una remuntada en els últims minuts de la pròrroga. «Serà important per la satisfacció, sobretot pels jugadors joves. L'equip necessitava una alegria així. Ens donarà la confiança després dels dos últims mals resultats contra Tenerife i Sabadell. Ens permetrà tornar a ser un equip competitiu i que ho dona tot».

El Girona-Cadis és un dels setze emparellaments de la propera ronda de la Copa del Rei, on ja hi participen els quatre conjunts que aquest proper cap de setmana es jugaran la Supercopa. El Barça, que s'estrenarà a la competició, visitarà el camp del Cornellà, botxí de l'Atlètic de Madrid i on hi milita el garrotxí Albert Dorca, amb passat a Montilivi. Per la seva banda, el Reial Madrid s'enfrontarà a l'Alcoià. L'Athletic visitarà l'Eivissa i la Reial Societat jugarà al camp del Còrdova. Els altres dos equips de menor categoria, la Peña Deportiva i el Navalcarnero, es veuran les cares amb el Valladolid i l'Eibar, respectivament. La resta de duels els disputaran conjunts de Segona i Primera.