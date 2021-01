Francisco: "No sabem si Samu Sáiz hi serà d'inici, però és important recuperar-lo"

Francisco ha repassat l'actualitat gironina abans de posar rumb cap a Ponferrada, on l'equip blanc-i-vermell acabarà demà la primera volta de la Lliga a El Tolarín (19 h). L'entrenador del Girona segueix tenint les baixes Bustos per sanció i de Luna, Juanpe i Sutani per lesió, però recupera Samu Sáiz.

La convocatòria

De moment no podem comptar amb Juanpe ni Antonio (Luna) i també serà difícil Stuani. Recuperem a Samu (Sáiz) que només ha fet un entrenament amb nosaltres, però volia viatjar perquè se sent preparat. No sabem si hi serà d'inici, però és important tenir-lo.



L'equip a la Lliga

No passem per un bon moment a la Lliga. La Copa va ser un partit diferent que ens dona confiança. Ens enfrontem a un rival que ve de descansar i demà ens farà patir. Hem de millorar i acabar la primera volta amb la intenció de guanyar. Si l'acabem amb els tres punts, podem estar prou satisfets.



La Ponferradina, sense Bolo

És un entrenador que porta temps al club i els juagdors saben perfectament el que han que fer. A casa són un equip fort. El Ponferratina té els punts que té i està per davant nostre perquè ho està fent bé. Tenen moltes coses bones en atac amb bons jugadors amb experiència. Serà un partit equilibrat, però apostarem per ser valents i treure els tres punts.



El temporal

Aquesta setmana estem pendents de moltes coses. Filomena, covid€ Esperem que demà canviï el temps. Trobarem una temperatura freda, però no s'espera neu ni pluges. Sigui quina sigui la situació, intentarem treure el millor resultat. Aquesta setmana també hem entrenat amb molta fred.



La manca de gol

Ens falten els gols del nostre davanter. Trobem a faltar els gols de Stuani. De moment no hi són perquè no ha pogut competir. No és excusa que no hi sigui ell ni Nahuel (Bustos). Hem de buscar-los d'una altra manera.