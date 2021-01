El Girona viatjarà demà a Ponferrada, on l'esperen temperatures sota zero

El Girona viatjarà demà a Ponferrada, on l'esperen temperatures sota zero

El temporal de fred, neu i pluja que castiga la península Ibèrica aquests dies ha alterat el calendari de partits de la Lliga Smartbank d'aquest cap de setmana. Divendres al vespre, es va confirmar l'ajornament dels partits Mirandés-Rayo Vallecano i Alcorcón-Albacete i ahir, el del Leganés-Almeria. Els dos primers havien estat posposats avui però finalment, LaLliga ha optat per suspendre'ls fins a nou avís. Tampoc es disputarà avui l'Sporting-Fuenlabrada, que, en principi, ha estat desplaçat a demà (19 h). El partit del Girona de demà a Ponferrada, en principi, es manté. De moment, el club gironí no ha rebut cap avís de possible ajornament i continua amb el pla de viatge que l'ha de dur a Ponferrada demà mateix. Això sí, els expedicionaris s'hauran d'abrigar d'allò més perquè ahir Ponferrada es va despertar a una temporada de -8 graus. Per demà, s'espera que hagi pujat una mica però, tot i això, a l'hora del partit no passarà gaire, si ho fa, dels zero graus.

Mentrestant, el Girona continua preparant el partit del Toralín, conscient de la importància de sumar un resultat positiu. Francisco va dirigir ahir una sessió de feina a La Vinya marcada per la pluja i per alguns flocs de neu que es van deixar notar. El tècnic andalús està pendent de l'estat físic de Samu Sáiz mentre que sembla difícil que Luna i Juanpe puguin reaparèixer encara. Stuani està descartat.

La derrota i mala imatge que va deixar el Ponferradina a Almeria (3-1) en l'última jornada no ha fet entrar cap mena de nervi al club. Els del Bierzo sumen 30 punts, còmodament instal·lats en la setena posició per davant del Girona, a tres punts del play-off d'ascens. Això sí, la calma que hi ha quant a punts i posició no la tenen a la infermeria on aquesta setmana ha entrat Manu Hernando. El central es va trencar els lligaments del genoll diumenge passat i ha dit adeu a la temporada. Tampoc hi serà Yac Dori, també lesionat. A més a més, el lateral Ríos Riena i l'entrenador Jon Pérez, Bolo, han donat positiu per covid-19. El tècnic difícilment es podrà asseure a la banqueta demà. El seu subistut serà el segon, Pablo Lago. L'asturià explica que la plantilla ha pogut entrenar «amb normalitat» aquests dies tot i la forta fred. «Hi ha mantes tèrmiques a la gespa del Toralín. Es congela però amb el sol després queda en perfecte estat. Esperem que així estigui tot i la fred d'aquests dies», detallava Lago.