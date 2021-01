Una badada en un córner deixa el Girona sense premi (1-1)

Un punt és un punt. Guanyar-lo sempre és millor que no pas quedar-se'n sense, però veient com li ha anat el partit de Ponferrada el Girona sembla que hagi deixat escapar una bona oportunitat per tancar la primera volta amb victòria. Ha gaudit de més i millors ocasions que el seu rival, sobretot al tram final, però ha acabat empatant un partit que dominava per culpa d'una badada.

En un servei de cantonada, ja amb 0-1 en el marcador, la defensa no ha parat prou atenció deixant que Romera pentinés la pilota perquè Amo rematés a plaer a l'interior de la petita. Tot i això, i una clara oportunitat de Yuri que entre Juan Carlos i Bernardo han salvat al primer temps, el Ponferradina no ha inquietat massa.

Millor ho ha fet el Girona, que a banda de tenir la possessió també s'ha aproximat amb més claredat als dominis d'un Caro que ha sigut decisiu al tram final, salvant dues rematades de Samu Sáiz. El migcampista ha sigut suplent i ha sortit ja amb l'1-1 en el marcador. Un dels seus companys a la zona de mitjos, Monchu, ha sigut l'encarregat d'obrir la llauna, connectant una molt bona centrada de Calavera al segon pal. Era el minut 40.

El domini visitant, sense ser aclaparador, ha anat de menys a més i durant una colla de minuts, sobretot al segon acte, el Girona ha viscut prou tranquil. Fins i tot ha rondat el segon, en un parell d'aproximacions amb Sylla i Gumbau com a protagonistes. El Ponferradina ha estirat línies tot buscant l'empat, que només ha trobat en un servei des de la cantonada.

Amb aquest resultat, el Girona tanca la primera volta amb 30 punts al sarró de 63 possibles. Ara, l'equip no tornarà a jugar un partit de Lliga fins el proper 24 de gener. Abans, aquest dissabte, s'enfrontarà al Cadis en els setzens de final de la Copa del Rei.

PONFERRADINA 1 - 1 GIRONA

PONFERRADINA: Caro, Paris Adot, Amo, Pascanu, Iván Rodríguez (Adri Castellano, min. 60), Óscar Sielva, Larrea, Curro (Gaspar, min. 90), Doncel (Valcarce, min. 75), Dani Romera (Juergen Elitim, min. 75) i Yuri (Kaxe, min. 90).

GIRONA: Juan Carlos, Calavera, Santi Bueno, Bernardo, Franquesa, Gumbau (Pau Víctor, min. 88), Terrats, Monchu, Aday (Bárcenas, min. 68), Pablo Moreno (Samu Sáiz, min. 77) i Sylla

GOLS: 0-1, Monchu (min. 40); 1-1, Amo (min. 70)

ÀRBITRE: Saúl Ais Reig (Comitè valencià). Ha amonestat Gumbau (min. 14), Aday (min. 22) i Doncel (min. 37)

VAR: Daniel Ocón Arráiz (Comitè La Rioja)

ESTADI: El Toralín, sense públic