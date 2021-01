Francisco aposta per Terrats per enfrontar-se al Ponferradina

El Girona tanca la primera volta aquesta tarda al Toralín de Ponferrada i ho fa, una jornada més, amb un equip marcat per les absències per sanció i lesió, la tònica que l'ha acompanyat durant tota la temporada. El tècnic, Francisco Rodríguez, ha pogut convocar Samu Sáiz tot i que el madrileny no està al cent per cent i no jugarà d'inici. Sí que ho farà el jove Ramon Terrats, que acompanyarà així a Monchu i Gumbau al mig del camp.



Sense Cristhian Stuani, encara fora de combat, i amb Nahuel Bustos complint el segon dels dos partits de sanció que li van caure per l'expulsió a Tenerife, l'home més ofensiu serà Mamadou Sylla. Pablo Moreno, que ve de signar una molt bona actuació a la Copa, i Aday, ocuparan les dues bandes.



L'onze del Girona per enfrontar-se al Ponferradina és el següent: Juan Carlos, Calavera, Santi Bueno, Bernardo, Franquesa, Gumbau, Monchu, Terrats, Pablo Moreno, Aday i Sylla.





A la banqueta, a banda dels porters Muric i Suárez, també hi haurà Ramalho , Cristóforo, Samu Sáiz, Yan Couto, Valery, Bárcenas, Ibra Kébé, Pau Víctor, Pachón i Arnau.De la seva banda, el Ponferradina juga amb Caro, Paris Adot, Amo, Pascanu, Iván Rodríguez, Óscar Sielva, Larrea, Curro, Doncel, Dani Romera i Yuri.