El Girona-Cadis de la Copa del Rei es jugarà el dissabte 16 a les 4 de la tarda

La RFEF ha fet públics avui els horaris dels partits de setzens de final de la Copa del Rei. El Girona-Cadis ha quedat programat per dissabte 16 de gener a les 4 de la tarda i només es podrà seguir per la plataforma DAZN. Els partits d'aquesta ronda es concentren el proper cap de setmana (sense lliga a Primera ni Segona) i els dies 20 i 21 de gener per a Barça, Madrid, Athletic i Reial Societat, els clubs que aquesta setmana disputaran la Supercopa d'Espanya. En obert només es podran veure els duels Leganés-Sevilla (dissabte 20.00) i Alcoià-Madrid (dimecres 20, 21.00), a través dels canals de Mediaset. L'Espanyol-Osasuna es jugarà diumenge 17 a les 12.00 i el Cornellà-Barça el dijous 21 a les 21.00. Tots dos, únicament disponibles per DAZN.