«Si guanyem, la primera volta serà prou digna»

Francisco encara la realitat tal com és. No defuig de cap pregunta i admet que el Girona «no passa per un bon moment a la Lliga» després de l'empat contra el Sabadell i la derrota a Tenerife. L'equip «ha de millorar» a El Toralín per aconseguir una victòria que permeti acabar una primera volta «prou digna». El tècnic recupera Samu Sáiz, que tot just ahir tornava a entrenar-se amb normalitat, però manté les baixes per lesió de Luna, Juanpe i Stuani. Tampoc podrà comptar amb Bustos, que complirà el segon i últim partit de sanció.

«Recuperem Samu (Sáiz) que només ha fet un entrenament amb nosaltres, però se sentia preparat i volia viatjar. No sabem si podrà ser-hi d'inici, però és important tenir-lo disponible. De moment continuem sense Juanpe, Antonio (Luna) ni Stuani. Nahuel (Bustos) complirà el segon partit de sanció».

«No passem per un bon moment a la Lliga. La Copa va ser un partit diferent que ens dona confiança per encarar el partit de demà -avui per al lector. Ens enfrontem a un rival que ve de descansar i que ens exigirà força. Hem de millorar, fa temps que ho diem, i acabar la primera volta amb la intenció de guanyar. Si sumem els tres punts seria prou digna, tenint en compte tots els contratemps que hem tingut».

«És un entrenador que porta temps al club i els jugadors saben perfectament què han de fer. No ha variat gaire l'onze i l'equip està ben treballat. A casa són forts. La Ponferradina té els punts que té i està per davant nostre perquè ho està fent bé. Té moltes coses bones en atac amb bons jugadors experimentats i els haurem de frenar. Serà un partit equilibrat, però apostarem per ser valents, aprofitar les nostres oportunitats i treure els tres punts».

«Aquesta setmana estem pendents de moltes coses. El Filomena, Covid? Esperem que canviï el temps. Trobarem una temperatura freda a Ponferrada, però no s'espera neu ni pluges. Sigui quina sigui la situació, intentarem treure el millor resultat. Aquesta setmana també hem entrenat amb molta fred, estem aclimatats i no serà cap problema per nosaltres».

«És un rival que està per davant nostre i si guanyem el superaríem. El nostre objectiu és passar-lo. Hem de ser ambicisos. Sumar 32 punts a la primera volta seria important per nosaltres».

«Mirem d'encarar la realitat. Hem de millorar per sumar més punts, sense oblidar que només portem una derrota en els últims vuit partits oficials -comptant Lliga i Copa- i tres gols en contra. Si ho mirem així, no estem tan malament. Amb els últims cinc partits de competició aquest equip estaria entre els sis primers. Però hem de millorar, per descomptat. Som els primers en dir-ho, tot i que no hem de ser dramàtics ni pensar que tot ens sortirà malament. Cal confiar amb la plantilla i recuperar-nos per ser ambiciosos. Necessitem que els nostres davanters es posin bé i puguin jugar. Els millors han jugat un 20% de la temporada, si arriba... Som els que som i hem d'acceptar-ho. A El Tolarín hi haurà un onze molt competitiu i il·lusionat. La Copa ens ha anat bé per saber que podem fer coses bones com va passar a la pròrroga. Espero que torni a sortir, sobretot la mentalitat d'un equip amb iniciativa, agressiu i guanyador».

«Stuani l'any passat portava 16 gols i aquest dos en el mateix partit. Ens falten els gols dels nostre davanters. Nahuel (Bustos) no ha marcat encara. Són jugadors de primer nivell per nosaltres i de moment no han pogut, però perquè no han pogut competir. Trobem a faltar els seus gols. Ens armem amb la nostra davantera, tot i que fins ara no hem pogut disposar d'ella durant molt temps. No és excusa que no hi siguin Stuani ni Nahuel (Bustos). Hi ha futbolistes que estan aportant molt. Hem d'arribar a l'àrea d'una altra manera. Ens està costant marcar gol, però anem traient punts. Tan de bo que quan l'equip estigui al 100% poguem comptar amb els seus gols».

«Volem aprofitar-la, però serà un partit i un rival totalment diferent. L'hem analitzat molt bé durant tota la setmana. Hem fet veure als jugadors que hem de ser valents. L'equip va guanyar el partit de Copa perquè va ser valent, fins i tot amb la garrotada que vam tenir quan ens van marcar a la pròrroga. Va fer un pas endavant per trepitjar l'àrea contínuament fins a aconseguir la victòria. Això és el hem de demostrar: competitivitat i ganes de voler guanyar».

«Espero de Pablo Moreno, Bárcenas i Mamadou (Sylla). Han de treure tots la seva millor versió i ser valents a l'hora d'afrontar el partit. Anem consicenciats per guanyar. No depenem de ningú a l'equip perquè estem demostrant que hem guanyat sense jugadors que en principi són molt importants».

«És un rival de Primera. Per fortuna juguem a casa. Ha guanyat l'Athletic, Madrid i Barça. Intentarem disfrutar i jugar bé, tot i que ara estem centrats en el partit a Ponferrada».