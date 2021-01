"Tot i no guanyar l'equip ha fet un pas endavant"

En una accidentada roda de premsa, amb problemes que han impedit que els periodistes hagin pogut preguntar amb normalitat, el tècnic del Girona, Francisco Rodríguez, ha valorat l'empat que el seu equip ha signat al camp del Ponferradina en l'últim partit de la primera volta. Tot i admetre que "no marxem contents", ha apostat per un discurs positiu pel que fa el rendiment dels seus: "Estic content pel treball, l'ambició, les ganes de jugar a camp contrari i la nostra valentia. Veníem amb ganes de millorar i hem fet un pas endavant tot i no guanyar".

L'andalús ha parlat d'un partit "complet" en què, malgrat l'1-1 final, ha vist una de les "millors" actuacions del Girona "fora de casa" en el que portem de temporada. Ha recordat que "amb el 0-1 a favor hem tingut alguna ocasió per sentenciar" i que "ells han trobat la seva opció de l'única manera que ens podien causar problemes".

"Ara ens toca preparar el partit contra el Cadis per dedicar una victòria a la nostra gent, que segur que l'espera des de fa molt de temps", ha afegit.